El círculo íntimo del Indio Solari negó que la despedida sea en la casa del cantante

El cantante falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, donde los ricoteros se reunieron para acompañar su despedida familiar

El Indio Solari se mantuvo alejado de los escenarios desde hace varios años debido al Parkinson que sufrió

Ante versiones difundidas en redes sociales y medios, el círculo íntimo del Indio Solari desmintió que la despedida del cantante se realizará en el Parque Leloir . De todas formas, adelantó que se realizará una ceremonia este sábado 6 de junio con lugar y detalles a confirmar.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora y también el lugar, se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia” , señaló el último comunicado de la cuenta oficial del Indio Solari, en el mismo mensaje aclara que “ no será en el Parque Leloir” .

Este texto nació luego de que circulara entre los fans, las redes sociales y algunos medios de comunicación la posibilidad de que la despedida del cantante ex-Redondos sea en su casa de Parque Leloir .

El comunicado oficial

Pasado el mediodía, la cuenta oficial del Indio Solari confirmó el deceso del artista. Una noticia que golpeó a ricoteros y al país en general, y que generó miles de reacciones.

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“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta”, comenzó el comunicado oficial. “Nuestro amado Indio –su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, señalaron en las redes sociales.

En esa circular revelaron que la familia pudo llevar adelante una despedida íntima y adelantaron que se realizará una despedida pública “para que todos los que lo amaron puedan despedirse también”.

“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, cerró el texto.