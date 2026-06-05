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Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Los Alpine se acercaron en la FP2 y el argentino debió interrumpir al final la tanda por un pequeño exceso en las paredes de Mónaco.

5 de junio 2026 · 13:01hs
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El Alpine de Franco Colapinto encara una de las curvas del difícil Monaco.

AP

El Alpine de Franco Colapinto encara una de las curvas del difícil Monaco.

Franco Colapinto cerró el viernes de ensayos libres en Mónaco, sexta cita de la temporada de Fórmula 1, con distintas sensaciones. Por un lado los Alpine mejoraron respecto a la FP1 pero el argentino terminó la FP2 por un pequeño golpe contras las paredes. El sábado a las 7.30 la FP3 y a las 11 la clasificación.

Colapinto finalizó 15° el viernes, mientras que Pierre Gasly 11°. La diferencia entre ambos fue de apenas dos décimas y lo bueno para Alpine en la FP2 es que se acercaron a la punta, porque en la FP1 estuvieron a casi 2 segundos. Pero el argentino no lo vio así.

De hecho en esa pelea en la zona media, esta vez los Audi fueron mejores y terminaron adelante, lo mismo que el Haas de Oliver Bearman.

No se pudo saber qué hubiera pasado en el último intento con gomas blandas de Colapinto, ya que al abrirla bloqueó en la primera curva y golpeó sobre el costado izquierdo, aunque sin romper nada. De hecho, volvió a pista pero ya sin mejorar porque lo hizo en otras condiciones.

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Colapinto refirió que bloqueó mucho todo el tiempo adelante y eso le quitó confianza y que deben mejorar ese aspecto. En su resumen, no fue un viernes y deben trabajar para mejorarlo.

Adelante, las Ferrari dominaron los dos ensayos y se presentan como grandes candidatos, pero habrá que ver qué pasa a la hora de la verdad.

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La primera parte, con duras

Si en la FP1 la primera media hora fue con gomas duras, en la primera mitad de la FP2 todo el mundo optó por gomas medias. Isack Hadjar, que se había golpeado feo en la primera sesión, volvió a pista a los 12 minutos de la segunda.

El incidente siguiente fue que el McLaren de Lando Norris se quedó mudo a la salida del túnel y por lo tanto se quedó rápido sin tanda.

Y el primero en poner gomas blandas fue Pierre Gasly, que le alcanzó para meterse séptimo en su primer intento, pero a 1,3s de las Ferrari dominantes, que habían hecho su registro con medias.

>>Leer más: Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Temprano aparecieron las blandas en Mónaco

Antes de la media hora de ensayo entonces Colapinto puso las gomas blandas e hizo un tiempo casi calcado al de Gasly. Pero enseguida el francés, en su segundo intento, quedaría 6° a 1 segundo de la punta, con 1m 14,497s.

El argentino mejoraría en el segundo intento para quedar a 0,261s del francés, después de un segundo sector que no fue el mejor. Mientras Verstappen clavaba el uno, en una jornada competitiva. Gasly, a 1,030s y Colapinto a 1,291s.

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Pero cuando intentaba mejorar su tiempo luego de dos giros de enfriamiento, bloqueó mucho al final de la recta y golpeó apenas en la suspensión trasera izquierda al entrar a Saint Devote y debió volver a boxes con algún pequeño daño.

La sesión terminó unos minutos después cuando la bandera roja apareció porque Checo Pérez dejó el Cadillac en un lugar inconveniente, tras fallar los frenos.

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