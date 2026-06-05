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Macri y Pullaro compartieron una recorrida en Santa Fe y visitaron obras de los Juegos Suramericanos

El expresidente desembarcó en la provincia y brindó un fuerte respaldo al gobierno de Unidos. También ratificó su apoyo a los cambios que impulsa el Ejecutivo nacional

5 de junio 2026 · 18:06hs
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Mauricio Macri participó de una recorrida junto a Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Mauricio Macri participó de una recorrida junto a Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, entre otros.

Mauricio Macri llegó este viernes a la ciudad Santa Fe para protagonizar un acto político del PRO junto a figuras locales. Previo al evento, el expresidente mantuvo un encuentro mano a mano con el gobernador Maximiliano Pullaro y participó de una recorrida por una de las obras emblemáticas para los Juegos Suramericanos.

En particular, el fundador del PRO conoció el el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card), en la capital provincial, una obra que registra un avance del 80%. El proyecto forma parte del conjunto de infraestructuras que la provincia desarrolla con vistas a los XIII Juegos Suramericanos, que se celebrarán en septiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

A la cita también dieron el presente la diputada nacional Gisela Scaglia; los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti ; de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, y de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Lo propio hicieron el diputado nacional Fernando de Andreis y el secretario de Cooperación de la provincia, Cristian Cunha.

En ese marco, Macri elogió la gestión provincial y respaldó políticamente a Pullaro. “Mi desafío es acompañar, junto a Scaglia, la renovación. Creo que sería muy bueno para la provincia que, ya que tuvo una reforma inteligente para permitir una reelección, pueda llevarla adelante”, afirmó.

Por lo que he visto, con récord de obras, la provincia que es líder en exportaciones y, con mejor infraestructura, los santafesinos van a hacer muchas más cosas”, sostuvo.

Además, valoró las inversiones en rutas, conectividad y obras hídricas. “Las cosas ocurren cuando la gente se puede comunicar con una ruta, con una autopista, sacando el agua de donde sobra y llevándola donde falta”, señaló.

“Estamos en el rumbo correcto”, sostuvo Macri al referirse tanto a la gestión provincial como al proceso de transformación que atraviesa el país. “Hay muchas mejoras posibles en la implementación, pero el rumbo es exactamente el mismo que llevábamos nosotros”, concluyó.

A lo largo del encuentro, Pullaro y Scaglia explicaron que el gobierno provincial destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026. La inversión incluye instalaciones deportivas, mejoras urbanas y obras de conectividad destinadas a fortalecer la seguridad vial, optimizar la accesibilidad y dejar un legado permanente para las comunidades anfitrionas.

>> Leer más: Con la mira en 2027, Macri desembarca este viernes en Santa Fe

Las autoridades señalaron que el acontecimiento reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países y proyectará a Santa Fe en el escenario internacional. No obstante, destacaron que el principal objetivo es que las infraestructuras construidas continúen prestando servicios a la comunidad durante las próximas décadas, favoreciendo la práctica deportiva, la formación de atletas y el desarrollo urbano.

El desembarco de Macri en Santa Fe

En el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso”, que busca devolver el protagonismo perdido al PRO, el partido que fundó hace 20 años, el expresidente Macri desembarcó este viernes en la ciudad de Santa Fe. En la capital provincial, encabeza también una actividad en el salón de eventos Ríos de Gula.

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Antes del acto con la dirigencia del PRO, Macri se reunió con Pullaro y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la Casa Gris.

Macri protagoniza una gira por todo el país que viene alimentando las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027. Que se anote en la carrera presidencial es un deseo compartido por no pocos referentes del PRO santafesino ya que, una vez superada la etapa mundialista, arrancará el modo electoral de cara al año próximo.

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