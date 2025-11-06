La Capital | Ovación | Fútbol

Defensores de Funes, único puntero en la Primera B del fútbol rosarino

Con la igualdad entre Mitre de Pérez y 1º de Mayo, Defensores de Funes, a dos fechas del final del torneo en Rosarina, quedó cerca de lograr el ascenso a la A

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

6 de noviembre 2025 · 21:24hs
Asociación Rosarina de Fútbol. Defensores de Funes manda en la Primera B y sueña con ascender al círculo superior

Asociación Rosarina de Fútbol. Defensores de Funes manda en la Primera B y sueña con ascender al círculo superior

Con la igualdad que se dio entre Mitre y 1º de Mayo (1-1) el martes en Pérez, el torneo de la Primera B a dos fechas de finalizar la temporada está apasionante y Defensores de Funes quedó como único puntero en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Cinco clubes pugnan por los dos ascensos que otorga al círculo superior de la temporada 2026 y Defensores de Funes es el principal candidato para llegar al fútbol grande de la Rosarina.

Mitre y 1º de Mayo no se sacaron ventajas en Pérez

Con el resultado que se dio entre los perecinos y el elenco de barrio Rucci, Defensores de Funes quedó en la cima con 22 puntos, seguido por cuatro equipos: 1º de Mayo, Mitre y El Torito con 20 unidades y Río Negro con 17.

La segunda división de la Rosarina está que arde a dos fechas de finalizar el campeonato. Cinco clubes luchan por lograr el ascenso a Primera A. El domingo a las 15 se disputará la 13ª fecha con estos cruces: Defensores de Funes dirigido por Fabián Belén con 22 unidades será local ante Alianza Sport (9). Los funenses con el triunfo darían un paso fundamental para llegar a la A.

>>Leer más: La selección rosarina de futsal ya sumó dos triunfos en el Torneo Nacional en Posadas

En Leones FC se jugará el clásico de la zona norte

Por su parte en la cancha de Leones FC se disputará el clásico de la zona norte de Rosario entre 1º de Mayo y El Torito. Ambos equipos llegan con 20 unidades pero los de barrio Rucci tienen una diferencia de12 goles a favor sobre los 4 que sumó el naranja.

En tanto en la cancha de General Paz (7), el local recibirá a Mitre de Pérez (20) con una diferencia de 5 goles es el cuarto equipo que se ilusiona con el ascenso a la Primera A. Y Río Negro con 17 unidades jugará ante Defensores Unidos (15).

Programa de la Zona Permanencia: Social Lux v. Leones FC, Botafogo v. Arijón, Renato Cesarini v. Fisherton y 7 de Setiembre v. Unión Americana.

Noticias relacionadas
Cocoliso González ya sacó el zurdazo contra Unión. Newell’s tuvo otros momentos históricos complicados. 

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

El blanquinegro en el corazón. Todos los que componen el club de la zona norte hacen muchos esfuerzos para permanecer y brindar servicios. Y jugar a la pelota, claro. Eso es Sparta, el fundador de la Rosarina de Fútbol.

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Maradona y un festejo histórico, México 86, durante la final ante Alemania, Argentina campeón del mundo.

Maradona cumple 65: su carrera futbolística en imágenes

Maradona levantó la Copa del Mundo haciendo historia en el Estadio Azteca

Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newells ante Huracán

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS

El Tata Martino vuelve a dirigir y enfrentará a Lionel Messi en la MLS

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

Quién es Ian Lucas, la estrella de MasterChef Celebrity que hizo bailar a Di María en TikTok

Quién es Ian Lucas, la estrella de "MasterChef Celebrity" que hizo bailar a Di María en TikTok

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Acusado por encubrir una red de juego clandestino también fue condenado el exmpleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini, que recibió la pena de 5 años de cárcel.

El exfiscal regional Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

