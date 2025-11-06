Defensores de Funes, único puntero en la Primera B del fútbol rosarino

Con la igualdad entre Mitre de Pérez y 1º de Mayo, Defensores de Funes, a dos fechas del final del torneo en Rosarina, quedó cerca de lograr el ascenso a la A

Asociación Rosarina de Fútbol. Defensores de Funes manda en la Primera B y sueña con ascender al círculo superior

Con la igualdad que se dio entre Mitre y 1º de Mayo (1-1) el martes en Pérez, el torneo de la Primera B a dos fechas de finalizar la temporada está apasionante y Defensores de Funes quedó como único puntero en la Asociación Rosarina de Fútbol .

Cinco clubes pugnan por los dos ascensos que otorga al círculo superior de la temporada 2026 y Defensores de Funes es el principal candidato para llegar al fútbol grande de la Rosarina.

Con el resultado que se dio entre los perecinos y el elenco de barrio Rucci, Defensores de Funes quedó en la cima con 22 puntos, seguido por cuatro equipos: 1º de Mayo, Mitre y El Torito con 20 unidades y Río Negro con 17.

La segunda división de la Rosarina está que arde a dos fechas de finalizar el campeonato. Cinco clubes luchan por lograr el ascenso a Primera A. El domingo a las 15 se disputará la 13ª fecha con estos cruces: Defensores de Funes dirigido por Fabián Belén con 22 unidades será local ante Alianza Sport (9). Los funenses con el triunfo darían un paso fundamental para llegar a la A.

En Leones FC se jugará el clásico de la zona norte

Por su parte en la cancha de Leones FC se disputará el clásico de la zona norte de Rosario entre 1º de Mayo y El Torito. Ambos equipos llegan con 20 unidades pero los de barrio Rucci tienen una diferencia de12 goles a favor sobre los 4 que sumó el naranja.

En tanto en la cancha de General Paz (7), el local recibirá a Mitre de Pérez (20) con una diferencia de 5 goles es el cuarto equipo que se ilusiona con el ascenso a la Primera A. Y Río Negro con 17 unidades jugará ante Defensores Unidos (15).

Programa de la Zona Permanencia: Social Lux v. Leones FC, Botafogo v. Arijón, Renato Cesarini v. Fisherton y 7 de Setiembre v. Unión Americana.