Toniolli: "Los aumentos de las tarifas del transporte interurbano profundizan la recesión" El exdiputado presentó el último informe del Observatorio Social del Transporte: los boletos de colectivos de Rosario a Funes, Granadero Baigorria y San Lorenzo aumentaron en promedio 994% desde diciembre de 2023 1 de junio 2026 · 17:35hs

Foto: Marcelo Bustamante/La Capital El transporte interurbano de Funes a Rosario representa un 38% del salario de un funense

El exdiputado nacional Eduardo Toniolli presentó el último informe del Observatorio Social del Transporte, que muestra el impacto del aumento de las tarifas en el transporte interurbano de pasajeros bajo el gobierno de Javier Milei. En busca de alternativas, el dirigente justicialista presentó iniciativas para detener los aumentos y evitar la destrucción de la movilidad en el interior del país.

En diciembre de 2023, el gobierno nacional eliminó subsidios al transporte de pasajeros del interior del país. Desde esa fecha, el gobierno de Santa Fe habilitó seis aumentos de tarifas hasta mayo de 2026. “El incremento promedió del boleto fue de un 994,2%”, señaló Tonioli en diálogo con la prensa en Funes y agregó que “eso significa que aumentó tres veces por encima de la inflación y de la variación de los salarios”.

Por su parte, Toniolli apoyó los proyectos presentados por la diputada Lucila De Ponti. En primera instancia, una iniciativa para declarar la emergencia en la actividad, que incluye la ampliación del Fondo Compensador provincial, el otorgamiento de beneficios impositivos y financieros para que las empresas puedan sostener operaciones y renovar las flotas, y la imposición de un tope a los aumentos de tarifas. Por otro lado, De Ponti también presentó una nueva Ley provincial de Transporte Interurbano, que reemplace la vigente, que tiene más de 90 años y según consideró Toniolli están “obsoleta”, son “permisiva con las empresas” y mantienen “un control estatal deficiente”.

Aumentos del transporte interurbano Según el informe del Observatorio Social del Transporte, el boleto entre Funes y Rosario pasó de $319,88 a $3.507, lo que significa un incremento de 996,3%. Otras importantes conexiones sufrieron incrementos más importantes: Granadero Baigorria-Rosario de $268,61 a $3.231, es decir, 1102,9%, y San Lorenzo-Rosario, que tiene un recorrido por ruta y otro por autopista, de $442,8 a $5.174, el primero (1.068,5%), y de $555,35 a $7.058 (1.170,9%), el segundo.