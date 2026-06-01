Toniolli: "Los aumentos de las tarifas del transporte interurbano profundizan la recesión"

El exdiputado nacional Eduardo Toniolli presentó el último informe del Observatorio Social del Transporte, que muestra el impacto del aumento de las tarifas en el transporte interurbano de pasajeros bajo el gobierno de Javier Milei. En busca de alternativas, el dirigente justicialista presentó iniciativas para detener los aumentos y evitar la destrucción de la movilidad en el interior del país.
En diciembre de 2023, el gobierno nacional eliminó subsidios al transporte de pasajeros del interior del país. Desde esa fecha, el gobierno de Santa Fe habilitó seis aumentos de tarifas hasta mayo de 2026. “El incremento promedió del boleto fue de un 994,2%”, señaló Tonioli en diálogo con la prensa en Funes y agregó que “eso significa que aumentó tres veces por encima de la inflación y de la variación de los salarios”.
Por su parte, Toniolli apoyó los proyectos presentados por la diputada Lucila De Ponti. En primera instancia, una iniciativa para declarar la emergencia en la actividad, que incluye la ampliación del Fondo Compensador provincial, el otorgamiento de beneficios impositivos y financieros para que las empresas puedan sostener operaciones y renovar las flotas, y la imposición de un tope a los aumentos de tarifas. Por otro lado, De Ponti también presentó una nueva Ley provincial de Transporte Interurbano, que reemplace la vigente, que tiene más de 90 años y según consideró Toniolli están “obsoleta”, son “permisiva con las empresas” y mantienen “un control estatal deficiente”.
Aumentos del transporte interurbano
Según el informe del Observatorio Social del Transporte, el boleto entre Funes y Rosario pasó de $319,88 a $3.507, lo que significa un incremento de 996,3%. Otras importantes conexiones sufrieron incrementos más importantes: Granadero Baigorria-Rosario de $268,61 a $3.231, es decir, 1102,9%, y San Lorenzo-Rosario, que tiene un recorrido por ruta y otro por autopista, de $442,8 a $5.174, el primero (1.068,5%), y de $555,35 a $7.058 (1.170,9%), el segundo.
Observatorio Transporte Interurbano junio 2026
“Para medir el impacto de estos aumentos en la vida cotidiana de los habitantes de la región, basta con ver que -por ejemplo- para un funense que cobra un salario mínimo y va a trabajar de lunes a viernes a Rosario en colectivo, el gasto en transporte representaba en diciembre de 2023 un 8,31% de su salario y hoy se lleva el 38,64%”, afirmó el dirigente peronista. A este dato, Victoria San Juan, dirigente peronista de Funes, añadió que durante la madrugada la espera de un servicio suele alcanzar las 4 horas: “Ir a Rosario se convirtió en una pesadilla para los funenses, con tarifas exorbitantes, frecuencias escasas, y provincia y municipio pasándose la pelota unos a otros”, dijo.
Toniolli agregó que la caída de las frecuencias, “acordada entre el gobierno provincial y las empresas para que cierren los números, sostuvo, dan paso a la “proliferación del transporte ilegal en la región, que se ha convertido en un festival de autos particulares y combis truchas, sin seguridad alguna para el usuario”. Acto seguido, remarcó que la caída de viajeros impacta directo en la actividad económica ya que los clientes no llegan a los comercios.