Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Tras más de una década en cautiverio y un proceso de rehabilitación en La Esmeralda, Santa Fe reintrodujo al yacaré overo Ricardito en un área protegida

La provincia de Santa Fe concretó la reinserción de Ricardito, un ejemplar de yacaré overo que había pasado más de una década en cautiverio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La liberación se realizó en una reserva natural santafesina, luego de varios meses de rehabilitación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

El animal había sido trasladado en octubre pasado desde el Instituto Malbrán, donde permaneció durante más de diez años en un entorno inadecuado para su especie, con una pequeña pileta y sin condiciones para el desarrollo de conductas propias de la vida silvestre.

Ricardito llegó al centro La Esmeralda, ubicado en la ciudad de Santa Fe, con signos compatibles con una permanencia prolongada en cautiverio. Durante semanas, un equipo técnico interdisciplinario evaluó su estado sanitario, nutricional y conductual.

Santa Fe rehabilitará monos, urracas, yacarés y tortugas de agua rescatados en Mendoza. Si bien no se detectaron enfermedades de base, los especialistas advirtieron que el yacaré no contaba inicialmente con el repertorio de comportamientos necesarios para sobrevivir en su hábitat natural. También fue necesario que alcanzara un peso adecuado y redujera el contacto con personas, ya que la habituación humana resulta incompatible con la vida en silvestria.

ricardito 2

Una decisión basada en criterios científicos

La liberación se concretó una vez que el animal demostró comportamientos propios de su especie, capacidad para alimentarse de manera autónoma y desplazarse sin asistencia. Además, el Ministerio confirmó que el área elegida reunía condiciones ecológicas óptimas y no presentaba riesgos sanitarios o genéticos para otras poblaciones.

“Esta liberación no es solo un hecho emotivo o simbólico: es el resultado concreto de una política pública que elige actuar con evidencia científica, responsabilidad institucional y compromiso con la vida”, afirmó el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.

Articulación institucional

La historia de Ricardito comenzó hace más de diez años, cuando fue hallado en una vivienda particular. El caso expuso la problemática de la tenencia ilegal de fauna silvestre y la necesidad de respuestas estatales coordinadas.

La intervención que permitió su traslado a Santa Fe fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, con apoyo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Área de Fauna de la Policía Federal Argentina y el Ecoparque porteño.

Reintroducir no es soltar

Desde el Ministerio de Ambiente remarcaron que las reintroducciones de fauna silvestre son herramientas de conservación que requieren criterios técnicos estrictos. Una liberación sin planificación puede derivar en alta mortalidad, conflictos sociales o impactos negativos sobre otras especies.

En el caso de reptiles como los yacarés, señalaron que suele subestimarse la complejidad del proceso. La evaluación del hábitat, la alimentación, el comportamiento y la genética resultó clave para definir el momento y el lugar de la reinserción.

Conservación con responsabilidad

Para las autoridades provinciales, la reinserción de Ricardito sintetizó una política pública orientada a la conservación con base científica y articulación institucional. “Reintroducir es gestionar. Cuando se trabaja con protocolos y equipos profesionales, las segundas oportunidades forman parte de un compromiso activo con la biodiversidad”, indicaron desde la cartera ambiental.

La liberación del yacaré overo marcó así el cierre de un proceso de recuperación y el regreso de Ricardito a un entorno natural, en condiciones compatibles con su especie y su bienestar.