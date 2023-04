Una saga de robos atemoriza a los vecinos en el centro y los barrios de la ciudad

Entre la medianoche y la mañana del jueves ladrones ingresaron a distintos comercios, entre ellos la empresa de turismo Daminato. No hubo detenidos.

Entre la medianoche del miércoles y la mañana de este jueves Rosario fue escenario de una saga de robos resonantes en varios lugares que no respetaron geografía urbana alguna, entre ellos uno ocurrido en Santa Fe al 4500 que derivó en la muerte de un ladrón. Los hechos fueron en barrios y horarios distintos. “Somos autocríticos en lo que hace a la falta de reacción de la Policía. Sobre todo el sistema de alerta 911 , algo que se está resolviendo, teníamos cuatro operadores por turno y ahora vamos a tener 8”, sostuvo el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni.

Ante esta saga el titular de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta, aseguró que el área central de Rosario se transformó en “tierra de nadie” y que “hay un relajamiento de los controles policiales a medida que comienzan a bajarse las persianas, después de las 18”. El comerciante agregó que “los robos nunca cesaron pero nos sorprende la violencia con la que asaltan comercios. El problema es que esto va a seguir profundizándose si no hay una política preventiva de delitos. El área central es tierra de nadie y por eso me pregunto qué va a pasar cuando reabra La Favorita y todo el resto cierre temprano”. Agregó que, si bien “con las autoridades policiales hay comunicación permanente, no se encuentra la manera de distribuir los recursos en toda la ciudad”.