Pix bajo la lupa: las estafas que buscan engañar a turistas argentinos en Brasil

El sistema de pagos digitales más usado en ese país también se convirtió en un blanco para estafadores. Cuáles son las maniobras más frecuentes y qué recaudos tomar para no caer en la trampa

20 de enero 2026 · 11:01hs
Con la inversión en viajes largos y escapadas, las estafas suelen proliferar durante el verano.

Brasil vuelve a ubicarse entre los destinos más elegidos por los argentinos durante la temporada de verano. Playas, ciudades costeras y precios competitivos explican parte del atractivo, al que se suma un factor clave: la facilidad para pagar a través de Pix, el sistema de pagos electrónicos más utilizado en el país vecino. Sin embargo, junto con su popularidad, también crecieron las estafas que apuntan especialmente a turistas.

Pix es un sistema de pago instantáneo creado por el Banco Central de Brasil. Funciona sin intermediarios ni tarjetas bancarias, lo que reduce costos y agiliza las operaciones. Para los argentinos, además, tiene una ventaja concreta: permite pagar en pesos con conversión automática a reales, generalmente con un tipo de cambio más conveniente que el oficial o el que aplican las tarjetas internacionales. Esa combinación de simplicidad y masividad lo convirtió en un blanco atractivo para los delincuentes.

Las estafas más frecuentes

Una de las maniobras más comunes comienza con un contacto por WhatsApp. En estos casos, los estafadores se presentan como supuestos representantes del Banco Central de Brasil o de Pix, utilizan logotipos oficiales y alertan sobre un falso inconveniente técnico. A partir de esa excusa, solicitan datos personales o financieros que luego permiten acceder a cuentas, tarjetas o billeteras digitales. Es importante recordar que ni Pix ni el Banco Central de Brasil solicitan información por canales no oficiales ni realizan contactos a través de aplicaciones de mensajería.

Otra modalidad muy extendida ocurre en playas y zonas turísticas, a través de vendedores ambulantes o comercios informales. En Brasil se la conoce como el “golpe da maquininha” (el golpe de la máquina). El engaño se produce cuando el turista compra un producto de bajo valor y, al momento de pagar con el celular mediante un código QR o con tarjeta, el monto es modificado sin que el cliente lo advierta. Por eso, siempre se recomienda verificar el importe que aparece en pantalla antes de confirmar cualquier transacción.

También circulan estafas vinculadas a supuestas aplicaciones promocionales. Promotores ofrecen descuentos, beneficios exclusivos o promociones para turistas e invitan a escanear un código QR. Al hacerlo, el teléfono descarga un programa malicioso que solicita permisos y puede acceder a cuentas bancarias o billeteras digitales. Cabe aclarar que Pix no requiere la descarga de ninguna aplicación propia: el sistema se utiliza directamente desde las billeteras virtuales habilitadas en Argentina.

Por qué los turistas son más vulnerables

Especialistas en seguridad digital advierten que los turistas suelen ser un blanco fácil por varios factores: la falta de familiaridad con el sistema Pix, el contexto relajado de las vacaciones, la barrera idiomática y las distracciones propias de playas y paseos.

Los estafadores aprovechan segundos clave, una conversación, una distracción o un movimiento rápido, para modificar montos o inducir errores. En muchos casos, el cobro indebido se detecta recién horas después, cuando recuperar el dinero resulta complejo o directamente imposible.

Ante este escenario, la principal recomendación es extremar los cuidados: verificar siempre el monto antes de pagar, desconfiar de contactos no oficiales, evitar descargar aplicaciones desconocidas y operar con sumas limitadas en las billeteras digitales. Informarse y prestar atención puede marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y un mal momento difícil de revertir.

