Un video muestra la secuencia de Agustina al salir del boliche Teos

Uno de los propietario de Teos, el boliche al cual fue a bailar Agustina la noche del sábado y madrugada del domingo, aseguró que en las imágenes aportadas a la investigación se observa a la adolescente siempre sola, sin compañía de nadie.

Fabio Rudolf señaló que este domingo, en plena búsqueda de la joven, uno de sus empleados -amigo de la familia de la adolescente- le pidió la llave del local para revisar las cámaras de seguridad del perímetro. En ese línea, subrayó que todo el material registrado se pudo a disposición de la policía.

Agustina



"La imagen muestra cuando ella sale por una de las puertas del boliche. Va hasta la otra punta, donde hay un carribar y se la ve que compra una hamburguesa. Después se vuelve y se caminando hacia el norte y la cámara pierde el rastro", comentó.

El empresario de la noche afirmó que "en las imágenes siempre está sola, nunca se le acerca nadie". Al respecto, aclaró: "Hay un malentendido, porque en una de las imágenes que aportamos aparece un hombre como que la estaría acosando, pero ese es un remisero. Es la calle donde paran todos los remises".





Fue la fiscal Urquiza quien este mediodía confirmó que "la persona que se ha quitado la vida en las primeras horas de hoy está vinculada a raíz de una cámara de seguridad del municipio que lo encuadra en una estación de servicio cercana al lugar donde la víctima había ido a bailar con sus amigas. A su vez, hay dos testigos que los pueden ver conversando en ese lugar".

"En las imágenes se observa cuando sale del boliche y se va caminando sola por la banquina" reiteró Rudolf en declaraciones a la emisora LT 10, de Santa Fe, y agregó: "Las cámaras están a disposición de la policía. Fueron pidiendo la colaboración y se la fuimos dando".

Uno de los propietarios de Teos lamentó lo sucedido: "Es un desenlace que no estábamos esperando. Desde ayer, primeras horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, que estamos en colaboración con la policía, con las cámaras de seguridad; tratando de reconstruir la ruta de la salida".

Consultado sobre el mínimo de edad permitido en el boliche, Rudolf informó que "las mujeres pueden ingresar a partir de los 16 años al boliche".

Dijo que "no podría confirmar que Trionfini -principal acusado de haber asesinado a Agustina y que luego apareció colgado de una soga en su casa- haya ingresado".

Por último, comentó que junto con otros empresarios de la noche están analizando no abrir las puertas el próximo fin de semana: "Estamos viendo, no somos los únicos que tomamos la decisión. Estamos planteando hacer un duelo y no abrir el próximo sábado. No lo decidimos solo nosotros, es una posibilidad que estamos analizando".

