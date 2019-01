En horas de la madrugada de hoy fue allanada en Esperanza la casa del hombre de 39 años, que había sido visto hablando con Agustina Imvinkelried, la joven de 17 años que era intensamente buscada desde ayer, al no regresar después de haber ido a bailar con amigas. Al verse rodeado por la policía se quitó la vida colgándose con una soga de un tirante.

El operativo policial fue el resultado de la investigación que lleva adelante la fiscal María Laura Urquiza y que reveló que la joven, antes de desaparecer, había estado hablando con un hombre. Las cámaras de seguridad del boliche, ubicado a la vera de la ruta 6 y la avenida de los Colonizadores, registraron el encuentro. Se sospecha que podrían haberse ido del lugar juntos.

El individuo fue identificado por la policía y, de inmediato, se ordenó que se de con su paradero y la requisa de su vivienda. Así fue como varios móviles policiales llegaron hasta su casa y, cuando los uniformados ingresaron en el lugar, hallaron al hombre muerto y colgado de una soga. No se informó si hay indicios que revelen por qué tomó la determinación de suicidarse.

Más allá del macabro hallazgo, la búsqueda de la joven sigue adelante. Sus fotos siguen circulando con el pedido de información en las redes sociales. Una de las pistas más firmes que siguen los investigadores surge de la geolocalización del celular de Agustina. Su última conexión fue en la locación de un galón que fue requisado sin que se encontrara ninguna pista.

La adolescente es buscada desde ayer, a las 6, cuando salió de un local bailable de Esperanza. Las cámaras de seguridad del boliche captaron el momento en que se retira en compañía del hombre que hoy fue hallado muerto. El padre de la joven contó que Agustina esa noche no regresaría a su casa porque se quedaba a dormir en lo de una amiga. "Por eso sabíamos que no volvía", afirmó.

"La última vez que la vieron fue ayer a las 6.15 de la mañana cuando salía de una confitería bailable. Allí hay cámaras que enfocan cuando sale del lugar y va hacia un carribar a comer una hamburguesa. Después se retira y no se la localiza más a través de las imágenes", añadió. Y se desesperó: "No sabemos absolutamente nada, no aparece su teléfono celular, nada y no sabemos qué hacer".