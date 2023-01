Un policía que está acusado de abusar de una adolescente de 13 años fue apartado de su cargo

La Unidad Regional de San Lorenzo emitió un comunicado de prensa en el cual informó el desplazamiento de Daniel C., el policía acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años.

Familiares de la joven, que se llama Sofía, denunciaron hace unos días que le menor habría sido abusado sexualmente por parte del padrastro de su mejor amiga, que a su vez es empleado policial.

"La Jefatura de Policía de San Lorenzo, dentro de las atribuciones y disposiciones administrativas y legales vigentes, dispuso desde la toma de conocimiento de dicho hecho, el correspondiente sumario administrativo bajo la figura de disponibilidad del agente policial referido", apuntaron desde la UR XVII.

Por lo tanto, el efectivo policial fue separado preventivamente de sus funciones mientras se desarrolla la investigación judicial correspondiente, "no prestando ningún tipo de función administrativa ni operacional en ninguna oficina policial", aclararon.

El abuso, contado por la mamá

En la actualidad Sofía tiene 14 años, pero el abuso sucedió cuando tenía 13 en la casa de su mejor amiga, donde vive el efectivo policial, ya que sería la pareja de la madre. Hace pocos días la joven se animó a contarles a la madre lo que había vivido hace un tiempo.

Según contó Mariana, la mamá de Sofía, en la primera oportunidad, y aprovechando que se quedó sola en la pileta, el hombre la arrinconó. Pero en esa ocasión la chica pudo zafarse.

Lejos de terminar ahí el intento de abuso se profundizó. Es que mientras dormían con su mejor amiga, el policía ingresó y la comenzó a tocar, pero como su amiga se movía mientras dormía, el hombre se asustó y no pudo lograr su cometido. "Te callás y no digas nada", señaló Mariana, la madre, que le dijo en esa ocasión el efectivo policial a su hija.

"En ese momento ella no me llamó para que la vaya a buscar, me dijo que se quedó porque tenía miedo que le pasara lo mismo a su amiga", relató la mamá en diálogo con 11Noticias.com.

Por último, ese día, mientras la adolescente se estaba bañando en la casa de su amiga, el hombre ingresó al baño y comenzó a espiarla sin que ella se diera cuenta, hasta que el grito de la madre de la amiga la alertó y fue en ese momento cuando vio que estaba dentro del baño.