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Caos en la autopista a Santa Fe por un múltiple choque en San Lorenzo

La colisión se sucedió muy cerca de donde anoche habían chocado dos camiones. Bomberos tuvieron que rescatar a un hombre que quedó atrapado en un auto

14 de abril 2026 · 09:04hs
Choque múltiple en la autopista a Santa Fe

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Choque múltiple en la autopista a Santa Fe, altura San Lorenzo. Sucedió a las 8.15. Un automovilista tuvo que ser rescatado por los bomberos
Tres de los cuatro vehículos involucrados en el choque a la altura de San Lorenzo

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Tres de los cuatro vehículos involucrados en el choque a la altura de San Lorenzo
Choque en cadena. Los dos camiones que cerraron la hilera de vehículos que colisionaron en la autopista a Santa Fe

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Choque en cadena. Los dos camiones que cerraron la hilera de vehículos que colisionaron en la autopista a Santa Fe

La autopista a Santa Fe fue escenario este martes por la mañana de otro grave siniestro vial a la altura de San Lorenzo. Cinco vehículos chocaron en cadena sobre el carril que va a la capital provincial. El tránsito tuvo que ser interrumpido en ese sector porque los vehículos quedaron atravesados sobre la calzada y una persona quedó atrapada en el interior de uno de los autos.

Según las primeras informaciones, los vehículos involucrados fueron tres camiones, una camioneta y un automóvil. El conductor de un Ford Taunus quedó atrapado entre los hierros retorcidos y los Bomberos Zapadores trabajaban en su rescate. En principio sería la única víctima de gravedad, ya que los otros conductores habría sufrido lesiones leves

El incidente sucedió alrededor de las 8.15, a pocos metros del cruce con el Camino de la Cremería. Las causas del choque no estaban claras en los primeros momento. Los primeros reportes señalaban que todo ocurrió unos metros más adelante del lugar donde anoche habían chocado otros camiones, uno de los cuales cayó desde el puente que cruce calle Oroño en San Lorenzo

Cómo habría sido el choque

En el lugar, trabajaban efectivos de la Unidad Regional XVII, Bomberos Zapadores, personal de la Agencia de Seguridad Vial y de los sistema de emergencias médicas.

choque San Lorenzo
Tres de los cuatro vehículos involucrados en el choque a la altura de San Lorenzo

Tres de los cuatro vehículos involucrados en el choque a la altura de San Lorenzo

Una versión preliminar de lo ocurrido indicaba que el choque en cadena se habría iniciado cuando el Ford Taunus conducido por Sebastián H., colisionó con un camión Scania 340. A su vez, el Taunus fue embestido desde atrás por una camioneta Toyota Hilux. Ese vehículo utilitario era conducido por Néstor S. de 36 años, (quien sufrió heridas leves), e iba como acompañante Alexis M. 32 años, quien salió ileso.

En tanto, la Toyota Hilux fue embestida por el camión Volvo conducido por Jhonatan Vicente P., quien no sufrió lesiones. Según esa versión el Volvo también fue chocado desde atrás por otro camión, cuyo conductor salió ileso.

choque en cadena
Choque en cadena. Los dos camiones que cerraron la hilera de vehículos que colisionaron en la autopista a Santa Fe

Choque en cadena. Los dos camiones que cerraron la hilera de vehículos que colisionaron en la autopista a Santa Fe

>> Leer más: Violento choque de dos camiones en autopista a Santa Fe: uno cayó de un puente

Efectivos de los Bomberos Zapadores trabajaron con la ayuda de herramientas hidráulicas para poder abrir el vehículo para sacar a la persona que estaba atrapada. Tras una ardua labor que consistió básicamente cortar y abrir el techo del auto, la víctima, de unos 47 años años de edad, fue extraída del habitáculo y minutos después trasladada a un hospital Clemente Alvarez de Rosario en helicóptero. Presentaba politraumatismos, pero en ningún momento perdió el conocimiento.

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