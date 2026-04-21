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El escrutinio en Perú aún no terminó y renunció el jefe de Procesos Electorales

Aseguró que dejó el cargo para que se organice el balotaje del próximo 7 de junio “en un contexto de mayor confianza ciudadana”

21 de abril 2026 · 22:06hs
El escrutinio en Perú aún no terminó y renunció el jefe de Procesos Electorales

La Junta Nacional de Justicia de Perú anunció que aceptó la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) —organizadora de los recientes comicios— quien argumentó que dejó el cargo para que se organice el balotaje del próximo 7 de junio “en un contexto de mayor confianza ciudadana”.

Mientras tanto, el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas hace nueve días sigue sin resolverse, y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) prácticamente tiene un pie en la segunda vuelta prevista para el próximo 7 de junio, pero aún no se pudo establecer quién será su competidor.

La Junta, encargada de suspender, investigar o destituir a funcionarios clave (incluido el jefe de la Onpe), indicó en un comunicado que convocó a una reunión extraordinaria para evaluar las decisiones que correspondan. Aún no se conoce quién sucederá en el cargo a Corvetto.

Antes, en una carta enviada a la Junta, Corvetto indicó que renunciaba luego de los “problemas focalizados” del 12 de abril, durante la primera vuelta presidencial, cuando más de 52.000 peruanos no pudieron votar porque las cédulas de sufragio no llegaron a más de una decena de centros de votación en Lima, lo que provocó las críticas de diversos partidos políticos y que los comicios se extendieran hasta el lunes 13 de abril.

“Es una situación que me impide continuar en el cargo”, indicó Corvetto en su carta.

El tribunal electoral de Perú indicó que el 15 de mayo será la fecha máxima para anunciar sobre quienes serán los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta.

Contabilizadas el 93,8 % de las actas de las elecciones del 12 de abril, Fujimori lidera con 17,04 % de votos, mientras el progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es segundo con el 12,01 %, apenas por encima del ultraconservador López Aliaga, de Renovación Popular, que alcanzó el 11,91 %, según precisó la Onpe.

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