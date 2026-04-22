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Comercios del interior advierten que llevan "12 meses consecutivos de caída en las ventas"

Ricardo Diab, titular de la Asociación Empresaria de Rosario, habló de la propuesta para bajar carga fiscal y potenciar financiamiento que llevaron al Congreso

22 de abril 2026 · 10:45hs
El comercio sigue con una sostenida baja en las ventas

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

El comercio sigue con una sostenida baja en las ventas

Representantes de las pequeñas y medianas empresas, entre ellas del comercio se reunieron con autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación a quienes presentaron una serie de propuestas para bajar la carga fiscal y potenciar el financiamiento en un contexto de pronunciada caída de ventas.

El encuentro fue con legisladores que integran las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y también titular de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Ricardo Diab, contó a LT8 que participaron de la reunión representantes de todo el país y describió la realidad del sector hoy.

“Estamos en una situación muy compleja. Llevamos doce meses consecutivos de caída en las ventas. A eso se suma, falta de financiamiento, competencia desleal en muchos casos por fronteras donde ingresa mercadería ilegítima y las presiones tributarias. En Santa Fe podemos decir tenemos algunas mejoras con relación a otras, pero Ingresos Brutos, Sellos, entre otros, son cuestionen que afectan en momentos tan complejos de caída de consumo”, señaló.

Qué perspectiva hay para los comercios

Diab dijo que sectores como “hidrocarburos, minería y el campo, quizás tengan números positivos, pero cuando se toma en cuenta al comercio o las pequeñas unidades productivas, ahí se nota la caída de ventas. Pero lo peor es que no vemos con perspectiva de futuro que esto pueda modificarse”.

>> Leer mas: Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

El representante de los pequeños y medianos empresarios de Rosario cito un ejemplo de cómo el poder adquisitivo de los trabajadores queda superado por la inflación, que también lleva casi un año de ascenso.

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Diab explicó: "Más allá de la dificultad que tenemos para pagar mejores salarios, por ejemplo: el aumento que se logró para empleados de comercio en paritarias quedó superado por la inflación. El que no puede consumir hoy porque no le alcanza el sueldo, menos lo hará dentro de tres meses. ¿Por qué tendríamos ser optimista en que mejorará el consumo a corto plazo? Si a eso le agregamos que no podemos ofrecer cuotas o créditos para motivar al salario, también es otra complicación”, señaló el titular de Came.

El empresario rosarino resumió que “hace muchos meses que venimos con baja rentabilidad y en algunos casos con rentabilidad negativa, y eso deteriora las posibilidades de los comercios”,

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