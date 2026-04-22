Comercios del interior advierten que llevan "12 meses consecutivos de caída en las ventas"

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"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas
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Declaró Gianinna en el juicio por la muerte de Diego Maradona
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El escrutinio en Perú aún no terminó y renunció el jefe de Procesos Electorales
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Muy cerca del Mundial, en las canchas de México volvió un grito homofóbico
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Industria y comercio: caen las expectativas de actividad y empleo
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Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que dio vida a Éber Ludueña
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Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo
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Milei recordó al Papa Francisco como "el argentino más importante"
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Constructores privados también cuestionan al "club de defensores de las ruinas"
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El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas
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Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
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Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día