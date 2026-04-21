Cárcel de Piñero: condenan a 12 años a un recluso que vendía marihuana y cocaína en la prisión

Un recluso de la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero, Sergio Barreiro, fue condenado por medio de un juicio abreviado a la pena única de 12 años de prisión por comercializar drogas en la penitenciaria. La pena se unificó con una causa anterior. La venta de estupefacientes la realizó con la asistencia de dos personas que se encuentran en prisión preventiva desde 2025. El delito se desarrolló entre diciembre de 2024 hasta al menos el 23 de mayo de 2025.

El juez Rodrigo Santana resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa, en tanto la fiscal Mercedes Banchio le atribuyó comercializar marihuana y cocaína, mediante la venta directa dentro del penal a sus pares. A los otros integrantes de la asociación les allanaron sus viviendas de: Junín al 2200, Patagones entre Minetti y Casilda y en Minetti al 2100.

El 23 de mayo de 2025 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron distintas viviendas y detuvieron a sus moradores: e n la vivienda de Patagones entre Minetti y Casilda secuestraron un envoltorio de nilón de color negro que contenía 54 gramos de marihuana y una bolsa con inscripción "Bicarbonato de Sodio", un recipiente plástico con vestigios de sustancia vegetal similar a marihuana

La investigación

Por su parte, en la vivienda de Junín al 2200 se secuestró una balanza de precisión plateada y una munición calibre 32, una bolsa de nilón transparente que contenía 37 envoltorios blancos anudados con banditas elásticas transparentes con 10 gr. de cocaína. En una habitación se secuestró una taza que contenía hojas de marihuana, y en el patio una planta de cannabis sativa de 40 cm aproximadamente y cuyo deshoje arrojó un pesaje de 22 gramos. Asimismo se confiscó una bolsa que contenía picadura vegetal de marihuana con un pesaje de 28 gramos, y otra bolsa con hojas de la misma sustancia con un pesaje de 4 gramos.

En la vivienda de Minetti al 2100 se secuestró un frasco de vidrio que contenía una bolsa negra con un trozo compacto de sustancia vegetal de marihuana, un trozo de nilón que contenía sustancia de cocaína, y varios recortes de nilón y un pote con inscripción "Creatina" con pastillas de color blanco o y polvo del mismo color compatible con material de corte.

Asimismo se efectuó el secuestro de tres frascos de vidrio que contenían flores de cannabis (cogollos), y una bolsa de tela que contenía un trozo compacto del tipo ladrillo de marihuana y una caja negra que contenía flores y ramas de flores de cannabis en proceso de secado. Además, una bolsa de nilón que contenía 50 envoltorios cerrados con sustancia de cocaína en su interior, y dentro de un mueble un trozo de color negro y un recorte de las mismas características. La totalidad de la sustancia compatible con cocaína arrojó un pesaje total de 35,1, y la de cannabis de 377 gramos.

En tanto, el 26 de mayo de 2025 se llevó adelante una audiencia imputativa a las identificadas como V.S.C. J.P.C. ,R.M.L.S. y a los identificados como M.R., K.L.C., y a Sergio Barreiro, por los delitos de comercialización de estupefacientes en calidad de coautores. La Jueza de Primera Instancia Paola Aguirre tuvo por formalizada imputativa dictando la prisión preventiva efectiva para todos los imputados por dos años, hasta 2027.∏