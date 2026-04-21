Trump dijo que EEUU prorrogará indefinidamente el alto al fuego con Irán

El país de Medio Oriente aún no había respondido al anuncio

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos prorrogaría indefinidamente su alto el fuego con Irán, un día antes de que expirara, mientras una nueva ronda de conversaciones de paz estaba en pausa. El anuncio pareció aliviar los temores de que los combates, que habían sacudido los mercados energéticos y la economía global, se reanudaran de inmediato.

Pakistán planeaba recibir una segunda ronda de conversaciones, pero la Casa Blanca puso en pausa el viaje del vicepresidente JD Vance a Islamabad. Por su parte, Irán rechazó los esfuerzos para reiniciar las negociaciones.

Irán aún no había respondido al anuncio de Trump de la ampliación del alto el fuego. Ambos países advirtieron que, sin un acuerdo, están preparados para reanudar los combates.

Los líderes paquistaníes, incluido el primer ministro, Shehbaz Sharif, trabajaron intensamente para que ambas partes aceptaran una segunda ronda de conversaciones de alto el fuego, según revelaron fuentes cercanas.

Sharif luego agradeció a Trump por su “amable aceptación” de la solicitud de Pakistán, diciendo que la extensión del alto el fuego permitiría que los esfuerzos diplomáticos en curso siguieran adelante.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que no hubo “ninguna decisión final” sobre si aceptar más conversaciones debido a “acciones inaceptables” por parte de Estados Unidos, aparentemente en referencia al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

En una publicación en Truth Social en la que anunció la extensión del alto el fuego, Trump dijo que Estados Unidos mantendrá el bloqueo.