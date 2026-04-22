La Capital | La Ciudad | edificio

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El inmueble de Belgrano 548 fue ocupado durante 65 años por la familia Aguero. Hoy está en ruinas y buscan su reconversión sin afectar la estructura ni fachada, con 11 pisos sobre el fondo del lote.

22 de abril 2026 · 06:10hs
El edificio de valor patrimonial que se proyecta levantar en avenida Belgrano al 500

El edificio de valor patrimonial que se proyecta levantar en avenida Belgrano al 500, se encuentra a metros del Monumento Nacional a la Bandera.

Uno de los propietarios de la casona de Belgrano 548 —a metros del Monumento a la Bandera—, salió a defender el proyecto de construir un edificio de 11 pisos detrás de la propiedad de valor patrimonial, cuya estructura quedará en pie. "Esa casa tuvo seis intrusiones, no se puede habitar, ni disponer, ni alquilar, ni vender. Deseamos que esta solución no sea vista desde una posición política, sino de una necesidad concreta de una familia", explicó Luciano Aguero, uno de los cinco hermanos que impulsaron el proyecto de reconversión. El Concejo deberá decidir si aprueba una excepción al Código Urbano. El Colegio de Arquitectos criticó la reconversión del antiguo inmueble, mientras que el intendente Pablo Javkin avaló el proyecto y calificó a sus detractores como el "club de defensores de ruinas".

Belgrano 548 es el origen de todo para la familia Aguero. Allí, en esa casona de 8,66 metros de frente por 32 metros de fondo vivieron sus años más felices de la infancia los cinco hijos de un matrimonio en el que falleció el padre y la madre tiene 91 años.

demolición casona Belgrano 01
La casona de avenida Belgrano ya está cercada, a la espera que el Concejo autorice la construcción de una torre.

La casona de avenida Belgrano ya está cercada, a la espera que el Concejo autorice la construcción de una torre.

Desde hace unos años, el inmueble quedó desocupado y atravesó una serie de vicisitudes. Al estar incluida dentro del catálogo de valor patrimonial, el destino comercial de esta propiedad comenzó a quedar limitado. Primero estuvo en alquiler, pero ante los reiterados deterioros, no pudo seguir adelante. Luego sobrevino otra locación pero terminó confirmando que ni el alquiler ni la venta eran viables frente al estado de ruina que presentaba.

>>Leer más: Javkin cruzó al "club de defensores de las ruinas" y dio un mensaje a favor de la inversión y la obra pública

En ruinas y refugio de intrusos

A ello se le agregaron las intrusiones de los últimos meses. Moradores en situación de calle encontraron esta casona como refugio, pese a su estado de abandono. Primero tuvieron que asegurar la puerta, pero fue violada reiteradas veces. Luego rompieron los candados sobre las ventanas, hasta que una empalizada de punta a punta frenó la invasión.

"Nuestra casa de la infancia se transformó en un problema en los últimos 15 años", dijo Luciano a La Capital al describir los derroteros, las erogaciones impositivas y tributarias para estar al día con el inmueble y los problemas que padecieron hasta que "inventaron" la solución de hacer un edificio de 11 pisos y planta baja sobre el patio del inmueble y preservar la fachada y la estructura de la casona, donde se proyectan algunas oficinas. "Hace seis años que no se puede alquilar ni vender", subrayó.

demolición casona Belgrano 02

En efecto, Aguero aclaró que no se trata de una torre, "por el contrario, es un edificio más bajo que el de la esquina (por Buenos Aires y Belgrano) y en el entorno del Monumento". Lo cierto es que la solución fue construir detrás de la casona pero reavivándola como un lugar de tránsito hacia la nueva edificación donde podría haber algunas oficinas. La solución comenzó a cruzar documentación con la Secretaría de Planeamiento y otras áreas, como el Programa de Preservación, hasta encontrarle la vuelta. "Fue la única salida, que la gente piense que tener esta casa es un problema que genera muchos gastos", insistió.

>>Leer más: Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Inversión familiar

El proyecto ahora tiene el acompañamiento de una constructora y un detalle específico que requiere una excepción a las normas que deberá ser avalado por el Concejo municipal. "Es una inversión familiar, nadie te la compraría, pero es un riesgo que asumimos y eventualmente compartir los errores", dijo Luciano.

Sobre la discusión que se desató entre voces críticas y el intendente Javkin, quien las tildó de ser parte del "club de las ruinas", Aguero aclaró: "No somos políticos, no es un plan ambicioso, no es una megatorre, es algo mínimo y la única salida que además le daría vida a una zona que no es comercial. Sí, estamos presos de un tema político que nos excede. Entendemos que es la única salida". Ninguno de los cinco hermanos pensó en habitarla, ya que resulta muy antigua, con un solo baño y tres habitaciones. Arreglarla significaría muchísimo dinero. "Respetamos a nuestra madre, tiene un valor afectivo muy grande, pero no es amigable para vivir y es un problema que heredamos", aclaró.

Justamente sobre Belgrano al 500 el Estado, con la Dirección de Promoción Social que tiene en esta cuadra su sede, hizo hace años un juicio de expropiación inversa, que ahora no podría hacerse.

"Deseamos que no sea visto desde una posición política, sino como una necesidad concreta de una familia que tiene en una casa, un problema que no puede resolver desde hace años", marcó, para finalizar: "Que se conserve la casona es importante, nadie más que nosotros le tiene más afecto".

Noticias relacionadas
La inauguración del nuevo edificio del Ispel Nº 3 no solo salda una deuda histórica, sino que reafirma la educación como política pública estratégica y como motor de desarrollo para Villa Constitución y toda la región.

Villa Constitución inauguró el edificio del Instituto de Profesorado Nº 3 donde se dictarán sus 12 carreras

Tras el choque. La camioneta en la que iba Frank Kudelka, junto a dos colaboradores, frente a la Seccional 2ª

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

el colegio de medicos presenta la expo residencias para elegir especialidad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

el tiempo en rosario: miercoles con pocas nubes y la maxima en 21º

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

Ver comentarios

Las más leídas

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Son referentes históricos de Newells, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Son referentes históricos de Newell's, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el próximo del Apertura

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el próximo del Apertura

Lo último

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

El Colo Ramírez volvió al gol, la razón de ser del nueve y el motivo por el que Newells lo trajo

El Colo Ramírez volvió al gol, la razón de ser del nueve y el motivo por el que Newell's lo trajo

Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

El siniestro se produjo alrededor de las 6. La víctima sufrió heridas y tuvo que ser hospitalizada
Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu
Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial
La Ciudad

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad
La Ciudad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Son referentes históricos de Newells, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Son referentes históricos de Newell's, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el próximo del Apertura

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el próximo del Apertura

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Ovación
Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires
Ovación

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Policiales
Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

La Ciudad
Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu
LA CIUDAD

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Por Carlos Durhand
Ovación

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Muy cerca del Mundial, en las canchas de México volvió un grito homofóbico
Información General

Muy cerca del Mundial, en las canchas de México volvió un grito homofóbico

Industria y comercio: caen las expectativas de actividad y empleo
Economía

Industria y comercio: caen las expectativas de actividad y empleo

Trump dijo que EEUU prorrogará indefinidamente el alto al fuego con Irán
El Mundo

Trump dijo que EEUU prorrogará indefinidamente el alto al fuego con Irán

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado
La Ciudad

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que dio vida a Éber Ludueña

Por Luis Castro
Ovación

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que dio vida a Éber Ludueña

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo
LA REGION

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Milei recordó al Papa Francisco como el argentino más importante
Política

Milei recordó al Papa Francisco como "el argentino más importante"

Constructores privados también cuestionan al club de defensores de las ruinas
La Ciudad

Constructores privados también cuestionan al "club de defensores de las ruinas"

El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas
la region

El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
Policiales

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día
La Ciudad

Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Le sacaron la licencia a Santiago Maratea por filmar mientras conducía
Zoom

Le sacaron la licencia a Santiago Maratea por filmar mientras conducía

El suministro de agua empezó a normalizarse en Rosario luego de tres días
La Ciudad

El suministro de agua empezó a normalizarse en Rosario luego de tres días

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027
Política

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027

Dormir con la tele prendida engorda: las declaraciones virales de Diego Golombek
Zoom

"Dormir con la tele prendida engorda": las declaraciones virales de Diego Golombek

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo municipal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo municipal