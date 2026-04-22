Frank Kudelka chocó con su automóvil contra una moto en Alsina y Córdoba El siniestro se produjo este miércoles. Una mujer sufrió heridas leves. El técnico de Newell's tuvo que declarar en la seccional 2ª 22 de abril 2026 · 07:33hs

Foto: Maxi Klanjscek Tras el choque. La camioneta en la que iba Frank Kudelka, junto a dos colaboradores, frente a la Seccional 2ª Sebastián Suárez Meccia Frank Kudelka tuvo un accidente de tránsito en Córdoba y Alsina. La camioneta en la que iba chocó con una moto

El director técnico de Newell's, Frank Kudelka, protagonizó este miércoles a la mañana un choque en barrio Echesurtu cuando se dirigía en su automóvil hacia el predio de Bella Vista, donde debía encabezar un entrenamiento.

Su vehículo fue impactado en la parte trasera por una motocicleta en la que iba una pareja. Como consecuencia de la colisión, la mujer tuvo que ser asistida por personal médico y derivada a un centro de salud, pero con una herida que no revestía gravedad.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 6 en Alsina y Córdoba, esquina que cuanta con semáforos pero que en ese momento funcionaban en intermitente. Tras el traslado de la persona herida, Kudelka tuvo que dirigirse a la seccional 2ª para prestar declaración y completar todos los trámites judiciales de rigor cuando se produce un siniestro vial con heridos.

Frank Kudelka, a declarar en la Seccional 2ª En declaraciones a LT8 desde la puerta de la seccional 2ª, Ezequiel Clérici, encargado de Prensa de Newell's, explicó que Kudulka se desplazaba en su vehículo Mercedes Benz por Alsina en dirección al sur. "Al llegar a Córdoba se encontró con el semáforo que estaba en rojo intermitente. Frank primero detuvo la marcha, pero cuando ya estaba pasando Córdoba, una moto lo golpeó en la parte de atrás de su vehículo".

>> Leer más: Frank Kudelka: "En Newell's empecé a ver otra prestación mental de los jugadores" "Una de las persona que iban en la moto sufrió lesiones leves en una muñeca porque no iban a alta velocidad. Por suerte no fue nada grave. Frank está bien, completando los trámites de estos casos y después se dirigirá al predio Bella Vista para dirigir la práctica", señaló el vocero del club "leproso".