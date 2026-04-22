Tras las amenazas a escuelas se registró la primera intimidación a una universidad de Santa Fe Alrededor de 80 integrantes de la Universidad Católica de Santa Fe, entre autoridades y profesores, fueron amenazados por correo electrónico. 22 de abril 2026 · 12:39hs

gentileza La sede de la Universidad Católica de Santa Fe donde el cuerpo docente denunció amenazas.

Unos 80 docentes y directivos de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) recibieron en las últimas horas correos electrónicos amenazantes, en un contexto de creciente preocupación por los episodios de violencia que ya habían afectado a escuelas de la provincia. Se trata del primer hecho que se da en una institución de educación superior.

Los mails intimidantes fueron enviados desde una misma casilla y alcanzaron a autoridades y profesores de las sedes de Santa Fe, Reconquista y Posadas. Se trata del primer caso de amenazas en el ámbito universitario, ya que hasta el momento la preocupación se habían concentrado en instituciones de nivel medio.

Los mensajes advertían sobre la posible concreción de ataques dentro de las instalaciones educativas, lo que encendió las alarmas entre la comunidad académica. Frente a la situación, se dio intervención al 911 para activar el protocolo correspondiente.

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Pese a la gravedad del episodio, desde la institución confirmaron que no suspendieron las clases, aunque se mantienen en estado de alerta y con seguimiento de las autoridades.