FOTON Auman R 2443: seguridad y potencia en cargas peligrosas de la mano de Grupo Corven

Buenos Aires, 20 de abril de 2026.– FOTON Argentina inicia una nueva era en el transporte nacional al haber concretado su desembarco en el segmento de cargas peligrosas , un hito que reafirma la confiabilidad y robustez del portfolio de la marca, que es representada a nivel nacional por el Grupo Corven.

Esta nueva etapa se inicia en conjunto con Transportes Tortoriello —referente en logística especializada—, que ha seleccionado a FOTON como aliado clave para fortalecer sus operaciones de alta exigencia en el segmento petrolero.

La alianza estratégica entre FOTON y Tortoriello se materializa con la incorporación de cuatro camiones Auman R 2443 6x2, vehículos diseñados bajo los más estrictos estándares de seguridad y eficiencia operativa. Estas unidades están técnicamente configuradas no solo para cumplir con la normativa que regula la actividad, los manuales técnicos de seguridad para el transporte de sustancias peligrosas de las principales petroleras, sino también para responder a los desafíos geográficos y climáticos de nuestro territorio, lo que garantiza un desempeño óptimo en el transporte de sustancias críticas, aspecto en el que la seguridad es un factor clave.

Con esta alianza FOTON no solo expande su presencia en el mercado energético y minero argentino, sino que también consolida su compromiso con la innovación en el transporte de cargas pesadas.

“El Auman R 2443 es un proyecto exclusivo para el mercado argentino. Fue diseñado según los manuales técnicos de las principales petroleras de nuestro país con premisas muy claras: baja tara, bajo consumo de combustible, la mayor seguridad y confort para los conductores. Las pruebas nos están demostrando que cumple y supera lo que imaginamos, convirtiéndose en una nueva opción altamente competitiva en el demandante segmento de transporte de sustancias peligrosas, con un producto que supera los estándares conocidos y logra un equilibrio entre precio y producto insuperable”, declaró Federico Reser, Gerente de Estrategia y Producto de FOTON Argentina.

A la altura de la exigencia

El Auman R 2443 6x2 es un camión potente y robusto que está pensado específicamente para realizar trabajos de alta complejidad como lo es el transporte de cargas peligrosas. De excelente tamaño (largo total de 7.105 mm y distancia entre ejes de 3300 + 1350 mm), tiene un planteo que le permite una maniobrabilidad sobresaliente.

A esto suma capacidades que lo ponen a la altura de los mejores productos que se ofrecen en nuestro país: baja tara (menor a 8300 kg con 100 lts de diésel), tanque de combustible de 760 litros (que le otorga una gran autonomía), llantas y tanques de aire de aluminio, que contribuyen a su bajo peso, haciendo al 2443 uno de los camiones más livianos del mercado.

Su cabina es amplia y con materiales de gran calidad. Posee un gran número de espacios para guardar objetos y se ofrece en dos versiones: techo normal (con una cama) y techo alto (con dos camas y deflectores de cabina).

Ofrece un interior moderno y tecnológico, pensado no solo para el confort del conductor sino para permitir la máxima atención durante la conducción (por eso, todo está orientado hacia el puesto de mando). Además, tiene un completo equipamiento de confort, con un tablero principal completamente digital de 12,3 pulgadas, sensor de lluvia, pantalla multimedia de 10 pulgadas (con conexión por Bluetooth, visualización de las cámaras de 360°, etcétera), volante multifunción, aire acondicionado digital, mesa del lado del acompañante, espejos dobles con comando eléctrico y calefaccionados, espejo frontal y cunetero, iluminación full LED, faros antiniebla, volteo eléctrico de cabina y mucho más

Como corresponde a un vehículo pensado para este tipo de trabajos, la seguridad es un punto fuerte. En ese sentido, ofrece frenos a disco en todos sus ejes (con ABS y EBS), controles de tracción y estabilidad y freno motor iBrake en válvulas, que le permite una gran capacidad de frenado en toda condición.

Adicionalmente está equipado con cortacorrientes dentro y fuera de la cabina y asistencias a la conducción de última generación (ADAS), como advertencia de cambio de carril, asistente de arranque en pendiente, advertencia de colisión frontal y frenado de emergencia autónomo. Y también agrega ítems únicos en el segmento: monitoreo de presión y temperatura de neumáticos, cámaras de visión 360°, monitor de fatiga del conductor para aumentar la seguridad y butaca del conductor climatizada (frío/calor).

El tren motriz del FOTON Auman 2443 es altamente eficiente, con un motor Cummins turbodiésel ISGe5 430 de 6 cilindros en línea y 11.8 L de cilindrada (con tecnología Euro 5), que produce 430 CV desde las 1.900 rpm y 2.200 Nm de par a las 1.000 rpm. Se acopla a una caja automatizada ZF-AMT automatizada de 12 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás (con levas al volante); la relación de diferencial es de 2.85:1. Esta combinación le garantiza no solo potencia, torque y respuesta, sino un consumo de combustible eficiente.

“El Auman 2443 se ha convertido en una opción más que atractiva para el transporte de sustancias peligrosas, ya que reúne las principales premisas: economía, seguridad, baja tara, muy alta calidad, pero a un precio accesible. Nos enorgullece que cada vez más empresas elijen sumar estas unidades a sus flotas, confirmando sus grandes atributos”, expresó Sergio Posternak, Director General de FOTON Argentina.

Para más información, visitar www.foton.com.ar. O en redes sociales: Instagram y Facebook, foton.argentina

Foton YPF - Cargas peligrosas (8)

Acerca de FOTON ARGENTINA:

En Argentina, FOTON está representada por el Grupo Corven desde 2018, principal responsable del crecimiento y posicionamiento de la marca en el mercado de vehículos comerciales. En su planta de Caseros se fabrican mini trucks y camiones medianos, mientras que el resto de los modelos que completan el portafolio, incluyendo los camiones livianos y pesados de hasta 560 CV de las líneas Aumark y Auman, se importan desde China. Como novedades, además de la línea de pickups Tunland comercializada desde 2025, se suman los nuevos camiones Auman R 6x2, consolidando así la apuesta del Grupo Corven por la industria argentina y un catálogo completo de productos.

Acerca de FOTON INTERNACIONAL:

Con más de 12 millones de unidades producidas, FOTON ocupa el primer lugar a nivel mundial en el sector de vehículos comerciales. Además, cuenta con 40.000 empleados, 70 representaciones y más de 1.000 distribuidores oficiales en todo el mundo. De esta forma, ha logrado convertirse en sinónimo de innovación, tecnología y diseño, produciendo vehículos confiables y promoviendo el desarrollo sostenible de la comunidad mediante el empleo de productos y servicios de última generación. La imagen de un diamante fue elegida parte del logo de la marca para transmitir calidad, alto valor, innovación tecnológica y armonía.

Acerca de GRUPO CORVEN:

Grupo Corven es un conjunto de empresas de capitales nacionales y operatoria internacional, en constante movimiento y evolución, con una sólida trayectoria industrial de más de 55 años. Nuestra visión es ser líderes en soluciones integrales de movilidad ofreciendo la mejor experiencia de calidad y servicio.

El grupo está conformado por cuatro unidades de negocio especializadas en movilidad: Movilidad Individual (producción y comercialización de motos y otros vehículos de uso urbano), Automotriz (producción y distribución de vehículos para el transporte de carga y de pasajeros), Autopartes (con foco en el llamado “undercar”) y Neumáticos (tanto para vehículos particulares como comerciales). Además, el grupo ha ampliado sus horizontes a otros negocios, tales como Energía, Agro, Financiero, entre otros.

Grupo Corven posee un potente porfolio de marcas, cada una de las cuales ofrecen respuestas innovadoras en soluciones y servicios para la movilidad del futuro.

GRUPO CORVEN: NOS MOVEMOS AL FUTURO CON VOS