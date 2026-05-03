La Capital | Policiales | cuerpo

Confirmaron que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido desde el 17 de abril

El joven de 19 años había sido visto por última vez en Granadero Baigorria. Su cuerpo fue encontrado este sábado flotando en el río a la altura del parque España

3 de mayo 2026 · 16:45hs
El joven era intensamente buscado por su familia. 

El joven era intensamente buscado por su familia. 

Joaquín Fiant era intensamente buscado desde el 17 de abril, cuando fue visto por última vez en Granadero Baigorria. Desde el Instituto Instituto Médico Legal confirmaron este domingo que el cuerpo hallado en río Paraná el sábado era el del joven de 19 años.

Joaquín había sido visto por última vez el viernes 17 de abril por la noche, cuando salió de su vivienda en barrio Los Robles, en Granadero Baigorria. Según la denuncia realizada por su familia, se había retirado sin teléfono celular, documentación ni pertenencias personales.

Desde aquel momento su familia y amigos comenzó una intensa búsqueda para dar con el paradero del chico, con movilizaciones y apariciones en los distintos medios de comunicación regionales.

HHLYQW2WIAE18Hj

Hallazgo

Este sábado, Un grupo de personas que paseaba por la ribera central del Paraná, a la altura del parque España, divisaron el cuerpo de un hombre flotando en el río. Inmediatamente dieron aviso a la comisaría segunda. De acuerdo al parte policial, inmediatamente personal de la fuerza se hizo presente en el lugar, donde constataron la presencia del cuerpo de un hombre, tumbado boca abajo, a la altura del kilometro 423 y a unos 70 metros de la costa.

Los uniformados trasladaron el cuerpo unos cinco kilómetros rio abajo para poder sacarlo. Los médicos forenses indicaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

En las últimas horas confirmaron que los familiares de Joaquín reconocieron el cuerpo del joven en el Instituto Médico Legal. Todavía se desconoce la causa del fallecimiento y se están llevando adelante las investigaciones pertinentes.

Noticias relacionadas
.La eliminación del historial de WhatsApp se expuso en el Centro de Justicia Penal.

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Los allanamientos se dieron tras investigaciones a cargo de la PDI tras denuncias al 911 por presunta venta de drogas en la zona.

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición fue denunciada en Juan de la Cierva al 2300.

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

El taxi fue secuestrado en José María Rosa y Aborígenes Argentinos.

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Lo último

Barassi mostró en redes sociales la carta de su hija: Querido padre, me voy a vivir a Europa

Barassi mostró en redes sociales la carta de su hija: "Querido padre, me voy a vivir a Europa"

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

El siniestro vial sucedió el domingo a la madrugada en Pellegrini y Balcarce, cuando el agente acompañaba un móvil sanitario que iba rumbo al aeropuerto
Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos
Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde
La Ciudad

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa
La Ciudad

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026
La Ciudad

Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026

Las consultas en salud mental crecieron un 134%: Hay una grave crisis en nuestras comunidades

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las consultas en salud mental crecieron un 134%: "Hay una grave crisis en nuestras comunidades"

El Monumento a la Bandera reencendió su llama votiva en su etapa final hacia el 20 de Junio

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Monumento a la Bandera reencendió su llama votiva en su etapa final hacia el 20 de Junio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Ovación
Newells visitará a Vélez, mejor de lo que estaba cuando la fecha se canceló

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's visitará a Vélez, mejor de lo que estaba cuando la fecha se canceló

Newells visitará a Vélez, mejor de lo que estaba cuando la fecha se canceló

Newell's visitará a Vélez, mejor de lo que estaba cuando la fecha se canceló

Con una asistencia de Lautaro Martínez, Inter logró el título de la Serie A

Con una asistencia de Lautaro Martínez, Inter logró el título de la Serie A

Capricho del destino: a Central se le viene el Rojo de Malcorra y podría seguir con el Pincha

Capricho del destino: a Central se le viene el Rojo de Malcorra y podría seguir con el Pincha

Policiales
Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La Ciudad
Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde
La Ciudad

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026

Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador
Ovación

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná
La ciudad

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico
Política

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Abre la inscripción al programa que fomenta la práctica de deportes
La Ciudad

Abre la inscripción al programa que fomenta la práctica de deportes

Satellites on fire: cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real
La Ciudad

"Satellites on fire": cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real

Chocó a un ciclista en Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir
La Ciudad

Chocó a un ciclista en Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe
economia

Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe

Proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contrata 60 empleados y abre 15 locales
Información General

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contrata 60 empleados y abre 15 locales

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
La Ciudad

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

San Juan: una odontóloga fue condenada por extraerle 12 dientes a un niño de 5 años
Información General

San Juan: una odontóloga fue condenada por extraerle 12 dientes a un niño de 5 años

Ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

El Gran Rosario, un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos
Economia

El Gran Rosario, un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos

Cultura: lanzan la temporada 2026 los organismos estables municipales de Rosario
Zoom

Cultura: lanzan la temporada 2026 los organismos estables municipales de Rosario

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
La Región

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

El lanzamiento del nuevo espacio del peronismo tuvo presencia santafesina
Politica

El lanzamiento del nuevo espacio del peronismo tuvo presencia santafesina

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco