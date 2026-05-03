Confirmaron que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido desde el 17 de abril

El joven de 19 años había sido visto por última vez en Granadero Baigorria. Su cuerpo fue encontrado este sábado flotando en el río a la altura del parque España

Joaquín Fiant era intensamente buscado desde el 17 de abril, cuando fue visto por última vez en Granadero Baigorria. Desde el Instituto Instituto Médico Legal confirmaron este domingo que el cuerpo hallado en río Paraná el sábado era el del joven de 19 años.

Joaquín había sido visto por última vez el viernes 17 de abril por la noche, cuando salió de su vivienda en barrio Los Robles, en Granadero Baigorria . Según la denuncia realizada por su familia, se había retirado sin teléfono celular, documentación ni pertenencias personales.

Desde aquel momento su familia y amigos comenzó una intensa búsqueda para dar con el paradero del chico, con movilizaciones y apariciones en los distintos medios de comunicación regionales.

Hallazgo

Este sábado, Un grupo de personas que paseaba por la ribera central del Paraná, a la altura del parque España, divisaron el cuerpo de un hombre flotando en el río. Inmediatamente dieron aviso a la comisaría segunda. De acuerdo al parte policial, inmediatamente personal de la fuerza se hizo presente en el lugar, donde constataron la presencia del cuerpo de un hombre, tumbado boca abajo, a la altura del kilometro 423 y a unos 70 metros de la costa.

Los uniformados trasladaron el cuerpo unos cinco kilómetros rio abajo para poder sacarlo. Los médicos forenses indicaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

En las últimas horas confirmaron que los familiares de Joaquín reconocieron el cuerpo del joven en el Instituto Médico Legal. Todavía se desconoce la causa del fallecimiento y se están llevando adelante las investigaciones pertinentes.