Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció en la pileta de un club de zona oeste, donde practicaba natación.
El muchacho practicaba natación en la pileta climatizada. Profesionales del Sies hicieron varios intentos por reanimarlo
Un joven de 25 años falleció en la pileta de un club de zona oeste, donde practicaba natación.
El deceso se produjo este sábado por la tarde, alrededor de las 16, en el natatorio climatizado del club Intercambio Carriego, de Eva Perón 4760.
El personal del club inmediatamente dio aviso a la ambulancia del Sies, pero los profesionales no pudieron reanimarlo aunque hicieron varios intentos.
En el caso interviene la fiscalía de Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación.
Los corredores nacionales que atraviesan la provincia están bajo alerta por baches, banquinas descalzadas, falta de iluminación y obras paralizadas. La ruta 34 encabeza el ranking de peligrosidad, seguida por la 33 y la 11. Crece el reclamo a Nación por el mantenimiento que no llega