Un gendarme preso por un robo a la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez

El 10 de noviembre dos hombres armados y encapuchados interceptaron en 12 de Octubre al 1400, de Villa Gobernador Gálvez, a cuatro empleados que llevaban en un Renault Kangoo parte de la recaudación del municipio para depositarla en un banco. Los ladrones bajaron de un Renault Symbol gris y le exigieron a uno de los empleados el bolso con el dinero, un monto que rondaría los 600 mil pesos aunque no fue confirmado oficialmente. Con la plata en su poder, los delincuentes huyeron sin disparar un solo tiro. A partir de ese día comenzó una investigación por parte de la fiscal Andrea Vega y el fiscal Aníbal Vescovo que derivó en la detención, este lunes, del gendarme Héctor Amado C., 43 años. El efectivo federal está sospechado de haber brindado a la banda su auto particular para cometer el robo y tener contacto con una funcionaria municipal que está bajo la lupa porque pudo haber dado el dato del traslado de dinero.