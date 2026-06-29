Derriban un cuarto búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

La demolición se realizó en el mismo corredor donde fue emboscado y asesinado Manfredi. Con esta intervención ya son 130 los búnkeres derribados en Santa Fe

El gobierno provincial derribó este lunes a la mañana un nuevo búnker de venta de drogas en barrio Banana y alcanzó las 130 intervenciones realizadas desde la entrada en vigencia de la ley de Microtráfico. El inmueble demolido funcionaba en la esquina de 27 de Febrero y Gutenberg, el mismo sector donde semanas atrás fue asesinado un agente de la Policía Federal Argentina durante un procedimiento.

La intervención fue encabezada por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante el operativo, el secretario de Seguridad, Omar Pereira , destacó la continuidad de la intervención en Villa Banana: “Hace unos días estuvimos acá, en el derribo de otros tres inmuebles ubicado a pocos metros de este. Hoy llegamos al búnker número 130 en toda la provincia y este procedimiento forma parte de la misma causa que investiga el homicidio del policía federal ocurrido en este barrio” , sostuvo.

Por su parte, el fiscal del MPA, César Cabrera , explicó que, tras el crimen del agente federal, se conformó un equipo conjunto de investigación entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación para abordar de manera integral la violencia vinculada al narcomenudeo en Villa Banana.

“El Ministerio Público Fiscal federal investiga el homicidio, mientras que el MPA trabaja sobre los hechos de violencia asociados al narcomenudeo, que entendemos fueron el origen de lo ocurrido aquella noche”, señaló el fiscal.

Cabrera precisó que, a partir de esa investigación, se identificaron distintos inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes. “La vivienda que hoy se derriba era el domicilio de Eduardo Muñoz, señalado como uno de los principales autores del homicidio. Fue detenido la semana pasada en el marco de una investigación de la Justicia Federal”, indicó.

Finalmente, el fiscal remarcó que la intervención estatal en Villa Banana continuará más allá de este procedimiento. “La aprehensión de los principales investigados y el derribo de este inmueble no cierran la investigación. Vamos a sostener una intervención focalizada en el barrio para seguir desarticulando las estructuras vinculadas al narcomenudeo y reducir los niveles de violencia”, concluyó.

Un nuevo derribo en la zona donde mataron al policía federal

La demolición realizada este lunes es la cuarta intervención de este tipo en el sector de Villa Banana donde el 11 de junio fue asesinado el agente de la Policía Federal Rodolfo Manfredi durante un procedimiento de civil vinculado a una investigación por narcomenudeo.

Días después del crimen, la provincia ya había derribado otros tres búnkeres ubicados sobre Gutenberg, entre 27 de Febrero y pasaje Gálvez, inmuebles que, según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), estaban asociados a la venta de estupefacientes y a la organización criminal investigada.

>> Leer más: Derriban tres búnkeres en Villa Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Aquellos derribos se concretaron luego de una serie de 35 allanamientos simultáneos ordenados en el marco de la investigación por el homicidio del efectivo federal. En los procedimientos se secuestraron drogas, armas de fuego y otros elementos de interés para la causa. Además, en uno de los inmuebles demolidos se hallaron restos compatibles con el consumo de pasta base, como cucharas, encendedores y bicarbonato.

El crimen del policía federal

El búnker demolido este lunes funcionaba en la misma zona donde el 11 de junio fue asesinado el agente de la Policía Federal Rodolfo Manfredi durante un procedimiento realizado en Villa Banana. El efectivo integraba un grupo de tres policías de civil afectados al Plan Bandera que, según la investigación, realizaban tareas de inteligencia en un pasillo utilizado para el narcomenudeo cuando fueron descubiertos y atacados a balazos.

La causa avanzó en las últimas semanas con la imputación de Eduardo Muñoz, señalado por los fiscales como presunto líder del clan que controla la venta de drogas en el barrio, y de su hijo de 17 años. Ambos fueron acusados de integrar el grupo que emboscó a los policías. Muñoz quedó con prisión preventiva, mientras que el adolescente recibió arresto domiciliario.

>> Leer más: Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, el ataque se produjo luego de que los agentes fueran identificados por integrantes de la organización criminal, que comenzaron a seguirlos y expulsarlos del lugar antes de abrir fuego. En la investigación ya hay otros miembros del clan Muñoz imputados y la Justicia sostiene que la banda heredó el control del narcomenudeo en Villa Banana tras la caída de Dalmacio "Sapo" Saravia.