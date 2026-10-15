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Murió la fisicoculturista chilena Marianne Von Gierke a los 40 años

La atleta ganó el Rising Phoenix en Women’s Physique y alcanzó el puesto 13 en el Mr. Olympia 2026. El NPC confirmó su muerte

15 de octubre 2026 · 10:18hs
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Conmoción en el mundo del fisicoculturismo por la muerte de Marianne Von Gierke

Conmoción en el mundo del fisicoculturismo por la muerte de Marianne Von Gierke

El mundo del deporte lamenta la muerte de la fisicoculturista Marianne Von Gierke, la atleta chilena de 40 años que compitió en Mr. Olympia 2026. El National Physique Committee (NPC) de Chile confirmó la noticia a través de un mensaje de despedida en redes sociales.

Además de ser abogada, Von Gierke construyó una trayectoria deportiva que la llevó a competir en dos ediciones de Mr. Olympia, el certamen más prestigioso del fisicoculturismo mundial. Hasta el momento, no trascendieron públicamente las causas de su fallecimiento.

La división chilena del NPC y la IFBB Professional League compartió un comunicado para recordar a la atleta y destacar su compromiso con el deporte.

"Con enorme tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Marianne Von Gierke, atleta chilena IFBB Pro Women’s Physique", expresaron en la publicación.

El mensaje destacó que la trayectoria de la deportista: "Una mujer de extraordinaria fortaleza y pasión por el culturismo, que recientemente cumplió su sueño de competir en el Olympia, logrando la 13º posición entre las mejores del mundo".

La despedida concluyó con un mensaje dedicado a su trayectoria y a quienes siguieron su carrera: "Hoy el culturismo pierde a una gran atleta, pero su sonrisa, su pasión y su legado permanecerán para siempre. Descansa en paz, Marianne. Tu legado nunca será olvidado".

>> Leer más: La hija de Locomotora Castro contó el momento previo a su muerte: "Le dolía el pecho"

La trayectoria de Marianne Von Gierke

Von Gierke comenzó su recorrido profesional en 2021, cuando obtuvo su lugar en la IFBB Professional League de Chile. Desde entonces, avanzó en el circuito internacional hasta competir con algunas de las principales referentes de Women’s Physique.

Uno de los logros más importantes de su carrera llegó en agosto de 2026, cuando ganó la categoría Women’s Physique del Rising Phoenix, una de las competencias destacadas del fisicoculturismo femenino.

Ese resultado se sumó a sus participaciones en Mr. Olympia, el principal campeonato mundial de la disciplina. En 2024, la chilena terminó en el puesto 16. Dos años después regresó a Las Vegas, Estados Unidos, y mejoró su resultado al ubicarse en la decimotercera posición.

Von Gierke mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía imágenes de sus competencias, entrenamientos y trabajo con las atletas a las que formaba.

Poco antes de que se conociera su muerte, publicó varios posteos desde el gimnasio. Durante los días previos también había compartido mensajes sobre su temporada deportiva y agradecimientos a las personas que la acompañaron fuera de los escenarios.

En una de sus últimos publicaciones, reconoció su fanatismo por la profesión: "El culturismo es mi pasión".

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