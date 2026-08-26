Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba

El trabajador colocaba un cartel luminoso cuando se desplazó la escalera. Fue trasladado al Hospital Provincial

Un operario resultó herido este miércoles por la mañana al caer desde unos cuatro metros de altura mientras realizaba trabajos en un local comercial ubicado en la esquina de Mitre y peatonal Córdoba , en pleno centro de Rosario.

Según detalló el móvil de LT8 desde el lugar, el trabajador se encontraba realizando tareas de electricidad para colocar y poner en funcionamiento un cartel luminoso en una de las ochavas del establecimiento . Mientras trabajaba sobre una escalera, el elemento se habría desplazado y el hombre terminó cayendo al piso.

El accidente ocurrió en plena peatonal Córdoba y generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar.

Según las primeras informaciones, el trabajador estaba cambiando las luces del cartel cuando la escalera se corrió de su posición . En ese momento perdió el equilibrio y cayó desde una altura estimada de entre cuatro y cinco metros.

El operario no tenía, según la información aportada desde el lugar, otra persona sosteniendo la escalera mientras realizaba la tarea.

Tras el accidente, llegó rápidamente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los profesionales asistieron al trabajador, que se encontraba consciente y pudo responder algunas preguntas.

>> Leer más: Un operario de la EPE resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica

Luego fue trasladado al Hospital Provincial, donde debía ser sometido a estudios para determinar el alcance de las lesiones. En principio, el trabajador presentaba algunos traumatismos, pero estaba consciente.

El lugar donde ocurrió el accidente corresponde a un local comercial de grandes dimensiones donde recientemente comenzó a funcionar el local de una cadena de farmacias. Hasta hace pocas semanas, el espacio había sido ocupado por un comercio de indumentaria. El trabajador se encontraba justamente realizando tareas vinculadas con la instalación de la nueva cartelería luminosa cuando se produjo la caída.