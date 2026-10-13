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De qué murió RJ Mitte, el actor de "Breaking Bad" que interpretó al hijo de Walter White

El artista tenía 34 años y tenía parálisis cerebral, al igual que el personaje que interpretó en la popular serie

13 de octubre 2026 · 09:24hs
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Bryan Cranston

Bryan Cranston, protagonista de "Breaking Bad", junto al actor RJ Mitte, fallecido recientemente a los 34 años

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la exitosa serie “Breaking Bad”, murió a los 34 años en Texas. La noticia fue confirmada por sus representantes.

Mitte alcanzó la fama internacional gracias a su participación en la popular serie emitida entre 2008 y 2013, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Fue parte de las cinco temporadas de la producción en su rol de Walter Jr. (mejor conocido como Flynn), el hijo adolescente del protagonista.

Al igual que su personaje en la ficción, Mitte tenía parálisis cerebral. El joven actor usó la enorme plataforma que significó “Breaking Bad” para visibilizar y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Fue embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y creó la Fundación Mitte, desde donde apoyó iniciativas en este sentido.

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“Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, comunicaron sus representantes. Más adelante, confirmaron a la revista People que la causa del fallecimiento de Mitte fue suicidio.

La despedida de Bryan Cranston al joven actor

Bryan Cranston, el actor que interpretaba a Walter White, despidió a RJ en sus redes con un sentido mensaje: “Lo conocí cuando tenía solo 14, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Siempre escuchando a sus padres televisivos (Anna Gunn y yo) darle consejos”.

“Poco a poco lo vimos convertirse en un actor verdaderamente excelente. Supo aprovechar su experiencia en el programa para ser un ferviente defensor de los artistas con discapacidad, y liderar una organización filantrópica enfocada en ayudar a la comunidad con discapacidades. Todo ese futuro y potencial que tenía por delante hacen que esta pérdida sea inmensa”, sentenció.

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“Es especialmente devastador enterarse de que se quitó la vida. ¿Por qué? Estuvimos chateando hace apenas unas semanas, viendo cuándo podíamos juntarnos a almorzar. No sé si ese almuerzo le habría cambiado el futuro. De lo que sí estoy seguro es de que lo amaba y disfruté muchísimo estar con él a lo largo de los años en la serie. También después de que los focos de ‘Breaking Bad’ se apagaran. Te voy a extrañar, hijo”, cerró.

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