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Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

El siniestro ocurrió en el cruce con la AO12 cuando un camión y una camioneta colisionaron

14 de octubre 2026 · 17:17hs
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El siniestro se produjo entre un camión y una camioneta. 

El siniestro se produjo entre un camión y una camioneta. 

Una mujer falleció este miércoles tras un siniestro en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Roldán. Según las primeras informaciones, un camión y una camioneta colisionaron en la intersección con la AO12.

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde. Personal policial se trasladó al lugar del hecho junto a Bomberos y Samco.

Según las primeras informaciones, la víctima fatal se encontraba en la camioneta pero se desconoce su identidad así como la del conductor del camión. Hasta le momento no trascendió cómo se produjo el siniestro.

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