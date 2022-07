Seguirán presos los implicados en el robo de armas en la Sección Balística

Según la pesquisa, Belotti había sido detenido por haber robado de Balística once pistolas calibres 22, 9, 11.25, 380 y 40 para luego entregárselas a Alessandro a cambio de una moto Honda XR Tornado, según lo sostenido por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada.

Un tercer imputado en la causa es Lautaro Greco, cuñado de Alessandro, quien se delató solo al postear una foto de todas las armas y frascos con flores de marihuana en una historia de Instagram con el tema “Hasta abajo” de Callejero Fino, un referente de la cumbia RKT cuyas letras últimamente suelen aparecer escritas en mensajes dejados tras crímenes o ataques mafiosos. En su casa de Garzón 982 bis el pasado 20 de abril y está preso desde entonces, por lo que la prórroga o no de su estadía tras las rejas se debatirá en los próximos días.

“Las armas de fuego me las trajo el lunes mi cuñado, Alessandro Lucas, y me dijo que el martes las pasaba a buscar. Yo lo conozco hace muchísimo y cómo favor de perejil le dije «bueno, yo te las tengo hasta mañana». Yo le pedía por favor que me las saque, y el miércoles fue que me cayó el allanamiento. Se las vendió un policía que lo conoce del gimnasio”, declaró Lautaro Greco tras ser imputado.

La actitud del agente Belotti parece no haber sido aislada dentro de la Agencia de Investigación Criminal. Dentro de la causa están bajo investigación varios de sus compañeros, incluso Cristian “Mosquito” Chimenti, hermano de la jefa de la policía provincial, Emilse Chimenti. En ese marco, fueron incautados 30 celulares a policías, que fueron enviados a peritar.

Uno de los agentes que trabajaba en la misma división que Belotti declaró como testigo de la causa y dijo: “Estaba trabajando una causa compleja, tengo todo el material que estoy trabajando en la oficina del microscopio abajo de la cámara, las armas selladas y lacradas con firma mía, lo que es el mecanismo y las vainas y balas individualizadas en una caja sellada y lacrada con firma mía. Un día llego y veo que estaba desordenado. Me voy a las cámaras y reviso la filmación. Veo que en la noche anterior a mi guardia estaba este muchacho Belotti y otro de los nuevos que no sé el apellido, manipulando todo el material que estaba dentro de la oficina. Sacaban las cosas, las armas, se sacan fotos con las armas, mueven los secuestros”.

La investigación puso de relieve la precariedad de las instalaciones de la oficina de Balística de la AIC, que funciona dentro del predio de la Jefatura de la Unidad Regional II. En ese sentido, la imputación a Alessandro incorporó el testimonio de un uniformado que señala que en esa División “no hay personal fijo para recibir los secuestros, lo hace el que atienda la puerta”; y que “al armamento secuestrado tiene acceso todo el personal de Balística, ya que no quedan bajo llave”.

“A simple vista hay un montón de irregularidades. Hay muchísimo material que debiera estar remitido a destrucción. Cajas y cajas. Material que no tiene seguridad ni trazabilidad. Muchas municiones están resguardadas de una forma que no se pueden asignar a una utilización especificar. Vemos que hubo un desmanejo muy preocupante”, dijo el 27 de abril el fiscal Luis Schiappa Pietra, otro de los que encabeza la causa.