La Capital | Armas

La Policía ya secuestró 600 armas de fuego en Rosario en lo que va del año

Sólo en octubre fueron 67. "El objetivo es sacarlas de circulación y perseguir a los que delinquen", sostuvieron funcionarios de Seguridad

14 de noviembre 2025 · 19:01hs
Las armas

Las armas, de distintos calibres, fueron secuestradas por la Policía en diversos allanamientos.

En un informe estadístico, el Ministerio de Seguridad provincial destacó que en la Unidad Regional II se incautaron 67 armas en octubre, en el contexto del plan de prevención y patrullaje activo. Las armas de fuego se secuestraron en distintos procedimientos realizados tanto en Rosario como en localidades aledañas.

El informe fue consolidado por la Secretaría de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Las autoridades remarcaron que la combinación entre presencia policial sostenida y respuesta rápida a los llamados del 911 resultó clave para prevenir hechos violentos y detener a personas armadas. En el balance anual —de enero a octubre— la Policía ya lleva 600 armas incautadas, ubicando a octubre como el tercer mes con más secuestros. Entre los operativos destacados, figura el ocurrido el 16 de octubre en Ayacucho al 6300, donde dos hombres fueron aprehendidos tras intentar escapar y se secuestró una pistola 9 mm.

Incautaciones de armas en octubre

El 28 de octubre, en Liniers al 2500, un hombre denunciado por amenazas terminó detenido y se incautaron un revólver calibre 32 y dos escopetas. Un día antes, en Magaldi y Gallegos, apresaron a dos jóvenes con un revólver 32 y tres cartuchos. Ese mismo lunes, en Funes, en El Mangrullo y Fuerza Aérea, una camioneta fue interceptada y se halló una pistola calibre 40, municiones, estupefacientes y una balanza de precisión.

En Villa Gobernador Gálvez, el 23 de octubre, la Policía de Acción Táctica (PAT) detuvo a un hombre denunciado por amenazas y secuestró un arsenal que incluía dos revólveres, una pistola 22 y 149 cartuchos. El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, destacó que el trabajo conjunto entre la Policía, el sistema penitenciario, las fiscalías y los gobiernos locales permite maximizar resultados. Señaló que el objetivo final es “sacar armas ilegales de circulación y garantizar que quienes cometan delitos enfrenten las consecuencias”.

