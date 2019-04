Betiana vivió un verdadero calvario. Fue golpeada brutalmente por su expareja y dos mujeres durante media hora en una propiedad de España al 3200 de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez. No conforme con la golpiza y, tras amenazarla con una tijera, le cortaron el pelo y la filmaron.

Tal vez lo más llamativo de la salvaje agresión que sufrió la mujer es que no solo fue atacada por un hombre sino también por dos mujeres, que son la actual pareja del hombre y su hija.

"Me dijo que entre, que la puerta estaba abierta, y cuando ingresé me toma del cuello, me puso contra la pared y aparecen dos mujeres que me empiezan a pegar mientras él me tiene", arrancó Betiana el relato de la odisea que le tocó vivir.

"Una de las mujeres es la pareja actual de él y la otra su hija, que ya me habían molestado hace un tiempo y por eso las había bloqueado en Facebook, porque había decidido no tener contacto con ellas", contó.

Tras dos meses de relación, la chica había decidido no tener tampoco más contacto con el hombre, con quien había "decidido no hablar más con él, para no tener problemas". Al mismo tiempo, sostuvo: "Teníamos una relación de pareja normal, nos estábamos conociendo. El conocía a mi hija, yo a su nene, salíamos a comer o a bailar".

El cinismo y cobardía del hombre fue tal que después de pegarle el primer golpe se quedó mirando como le desfiguraban el rostro a la mujer.

paliza.png El antes y después. Betiana fue brutalmente golpeada por su expareja.



"Lo miraba a él y le pedía por favor que me ayudara, que dijera algo para que no me sigan pegando", relató a Canal 5, al tiempo que agregó: "El solamente me miraba y estaba en la puerta para que no me escapara".

Mientras todo esto sucedía, la menor de las dos mujeres la amenazaba constantemente con una tijera, que luego utilizaron para cortarle el cabello.

"La hija me agarró de las manos mientras la otra mujer me cortaba el pelo con la tijera. Y después me sacaron fotos y luego me filmaron mientras me seguían pegando", recalcó.

Tras estar alrededor de media hora retenida, el hombre se pudo a discutir con la chica mayor y luego volvió y le permitió que se fuera: "Dale, andate", le dijo y ni bien pudo salió corriendo de ese lugar.

Pero el calvario de Betiana, no terminó ahí, porque cuando fue a hacer la denuncia a la Seccional 15ª de policía de Villa Gobernador Gálvez le dijeron que no podían hacer nada.

"Mi tía les pidió que fueran a la casa, porque ahí estaba mi pelo, la sangre, todo, pero los policías le dijeron que sin orden de la Fiscalía no podían hacer nada, así que quedó ahí en la nada", argumentó, antes de agregar que "luego de estar toda la tarde en el hospital, me hicieron volver a la seccional a la noche para ampliar la denuncia porque dijeron que había cosas que a la fiscal no le cerraban".