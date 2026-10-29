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En Central hay una fórmula que no debe romper para encarar las dos finales que le quedan

En los últimos partidos, el Canalla mostró niveles altos en lo individual que potenciaron lo colectivo. La receta que debe mantener activa para lo que viene

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

29 de octubre 2026 · 06:00hs
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Central viene de tres triunfos consecutivos en el torneo Apertura y espera extender la racha contra Sarmiento.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Central viene de tres triunfos consecutivos en el torneo Apertura y espera extender la racha contra Sarmiento.

A Central le hace falta el último esfuerzo, que no es poco por todo lo que hay en juego, pero es la parte que le toca vivir en esta pelea por el primer puesto en la tabla anual. Los resultados positivos que necesita los podrá alcanzar si mantiene el volumen de juego y la consistencia en los resultados que viene mostrando en estos últimos partidos.

El gran triunfo que obtuvo en el último partido, ante Huracán, le dio al Canalla la chance de superar la línea de Boca y Argentinos Juniors, a la espera de que esos equipos jueguen sus respectivos encuentros, pero lo que vino después fueron malas noticias para el Canalla. El Xeneize derrotó a Independiente y el Bicho de La Paternal hizo lo propio frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Así, todo quedó como era entonces, con el equipo de Jorge Almirón por debajo de ambos.

A esta altura de la temporada todo se centra en los resultados, no sólo para Central, sino para sus competidores más directos, y los mismos los podrá alcanzar siendo superior al rival. Debe demostrarlo primero en Junín ante Sarmiento y después en el Gigante con Estudiantes de Río Cuarto.

La convicción del Canalla

Si hubo algo que el Canalla dejó en claro en esta recta final de la temporada fue su fuerte convicción de ir a fondo en la pelea por el título, pero lo hizo tomando el mejor atajo. Esto es, fortaleciendo su capacidad futbolística, que en definitiva fue lo que lo mantuvo con vida.

Di María es el goleador de Central en este torneo. Viene de convertir en el último partido, contra Huracán.

Di María es el goleador de Central en este torneo. Viene de convertir en el último partido, contra Huracán.

Los mejores ejemplos fueron estos tres últimos partidos, frente a Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán. A todos los ganó con autoridad y sin dejar dudas. Atravesó algunos momentos de zozobra contra el Decano y en menor medida le sucedió algo similar ante el Globo, pero en la balanza siempre pesaron más sus aptitudes.

>>Leer más: Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Y todo eso que logró no fue por algún arresto individual, aunque algo de ello pudo haber existido, sino que lo que supo construir tuvo anclaje en lo colectivo. En esto vale el reconocimiento para el técnico Almirón. Porque cuando las cosas no salían como todos querían el DT fue fuertemente cuestionado y en esta nueva etapa, en la que el rendimiento es superior, seguramente algo de injerencia tiene.

Muchos niveles altos

Pero más allá de las mejoras que haya podido llevar a la práctica el técnico, lo que hubo fue un rendimiento parejo de la mayoría de los futbolistas. Eso es lo que el Canalla debe mantener en estas dos finales que le quedan por delante, al menos para lo que tiene que ver con el título de Liga. Después será el tiempo de hacerlo extensivo para ir por la consagración en el torneo Clausura.

Jaminton Campaz siegue siendo uno de los más desequilibrantes en Central. Su talento será clave en el cierre del torneo.

Jaminton Campaz siegue siendo uno de los más desequilibrantes en Central. Su talento será clave en el cierre del torneo.

Para este partido Central pierde una pieza clave como Franco Ibarra, una de las grandes figuras en la victoria contra Huracán, pero lo mismo le había pasado en Tucumán. El resto está y el Canalla necesita de todos.

Di María y Campaz

De la capacidad de Ángel Di María nadie duda y es una de las principales armas de este equipo, pero Fideo es una parte de esa estructura. Jaminton Campaz, por ejemplo, volvió enchufado de su viaje a la selección y por momentos fue el Campaz de aquellos viejos tiempos, cuando sorprendía a propios y extraños. Fue uno de los grandes artífices de la victoria contra Independiente Rivadavia y la figura en el último encuentro.

>>Leer más: Central: Axel Werner ya está en condiciones y no habría que descartarlo para este viernes

Un poco más atrás, Alan Rodríguez cumplió con creces en estos últimos partidos en los que le tocó jugar como titular, aunque el crecimiento más notorio fue el de Vicente Pizarro, otro de los que parece que el paso por la selección le subió el voltaje.

El chileno viene de hacer tres muy buenos partidos, en cualquiera de las funciones que le haya tocado cumplir y con los acompañantes que sea. Le tocó junto a Ibarra, también con Alan Rodríguez e incluso con los dos.

Vicente Pizarro viene de varios partidos en un nivel muy alto y el hincha se lo hizo saber.

Vicente Pizarro viene de varios partidos en un nivel muy alto y el hincha se lo hizo saber.

La zaga central

Lo de los zagueros centrales también está a la vista. Nadie pone en duda hoy que esos puestos son de Ignacio Ovando y de Gastón Ávila. Lo de Nacho en el último partido no estuvo en sintonía con lo anterior, pero está claro que las garantías que vienen entregando ambos forman parte de ese sustento futbolístico. Hoy los laterales no desentonan en absoluto. Más allá de haber convertido un gol (el primero desde que llegó a Arroyito), Emanuel Coronel está en sintonía y lo mismo corre para un Agustín Sández afianzado en la marca y cada vez con más capacidad de proyección.

Falta algo más de los centrodelanteros, básicamente de Enzo Copetti, que es quien partido a partido tiene la chance de ir desde el arranque, pero hoy Central es un equipo confiable. En este tramo final del torneo es el arma con la que eligió pelear y de la que pretende seguir valiéndose para mantenerse en la pelea grande.

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