La Capital | Política | Imputados

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

La Justicia federal citó a indagatoria a tres exintegrantes de Inteligencia del Ejército por el histórico asalto en el que desaparecieron expedientes clave sobre crímenes de lesa humanidad.

26 de octubre 2026 · 16:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
En 1984

En 1984, los Tribunales Provinciales fueron el escenario de un robo de documentación sobre la causa Feced. 

 

El Juzgado Federal N°4 de Rosario citó a declaración indagatoria a nuevos imputados en la causa por el robo de documentación sobre la última dictadura militar en los Tribunales Provinciales, ocurrido el 8 de octubre de 1984.

Los acusados formaban parte del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército y son investigados por su presunta participación en la organización y ejecución del asalto, que tuvo como objetivo destruir pruebas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad y la región.

Se trata de V.H.R., E.R.C. y W.D.P. La medida fue dispuesta a partir de un dictamen del fiscal Adolfo Villatte, titular de la Unidad de Asistencia para causas de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de la jurisdicción Rosario. Las indagatorias se concretarán en las próximas semanas.

>>Leer más: La UNR reconoció a Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A: "Rompe 53 años de silencio"

Cómo fue el robo a Tribunales

En la madrugada del 8 de octubre de 1984, un grupo irrumpió en el edificio de Pellegrini y Balcarce y robó una importantísima cantidad de documentación relacionada a los crímenes de lesa humanidad.

Aquella noche la custodia policial del edificio de los tribunales estaba a cargo del sargento Demetrio Flores y del agente Juan José Aguirre. Cerca de las dos de la mañana un hombre con uniforme se acercó a la puerta vidriada de calle Balcarce y exhibió un papel indicando que llevaba un oficio de una comisaría.

Los guardias le abrieron y junto a el falso uniformado se le sumaron otros que estaban esperando detrás de bastidores. Los dos custodios fueron amenazados, atados, amordazados y encerrados en una dependencia. Allí permanecieron hasta las 5 de la mañana cuando comenzaron a llegar sus relevos.

Quienes irrumpieron aquella noche en Tribunales sabían qué tenían que hacer, cómo hacerlo y dónde buscar. Ingresaron al Juzgado de Instrucción de la 10ª Nominación, forzaron la puerta del despacho del juez Francisco Martínez Fermoselle, un cajón de su escritorio y dos armarios. Se llevaron tres cuerpos de expedientes que contenían información sobre delitos de lesa humanidad.

Lo que se robó aquella noche en Tribunales fue toda la causa Feced, cuyo nombre refería a quien fue Jefe de Policía de Rosario durante la dictadura y uno de los mayores represores de la región. Allí se encontraban todas las denuncias realizadas por las víctimas de la represión y todo lo apuntado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Además, algunos días antes, el juez había ordenado una serie de allanamientos en distintas casas operativas que tenía la inteligencia del Ejército. Una de ellas estaba ubicada en Dorrego al 1600. Allí encontraron documentación y elementos “secuestrados” —robados— en los distintos procedimientos realizados por las fuerzas represivas entre 1976 y 1983. Para no trasladar semejante volumen de archivos y pruebas se decidió dejar todo ahí custodiado por un policía. La misma madrugada del robo a Tribunales, el departamento de calle Dorrego también fue saqueado.

Por el hecho, en el 2019, fueron procesados dos coroneles: Héctor Fructuoso Funes, jefe de Inteligencia del Estado Mayor de Comando del II Cuerpo del Ejército, y Luis Américo Muñoz, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. En 2023, Fructuoso Funes fue finalmente condenado y reconoció haber sido responsable del robo. Muñoz, en cambio, murió estando procesado.

>>Leer más: El robo que evidenció la inestabilidad de la democracia: a 40 años del copamiento a los tribunales provinciales

Los nuevos imputados

Además del reconocimiento de Funes, una entrevista realizada en 1986 a Gustavo Francisco Bueno, personal civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121, sirvió como material para la nueva citación. En su declaración, describió la composición del grupo responsable del operativo e identificó entre sus integrantes a personas que ahora fueron citadas a prestar declaración indagatoria. También explicó que el funcionamiento de esa estructura requería un suministro sistemático de información desde los tribunales sobre las causas que investigaban a responsables de delitos de lesa humanidad.

Las nuevas citaciones buscan profundizar la investigación sobre las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en la estructura de inteligencia y en la ejecución del asalto. Según la nueva evidencia reunida, el operativo habría formado parte de un aparato organizado de poder, integrado por distintos actores que coordinaban sus acciones para sustraer pruebas y obstaculizar el accionar de la Justicia.

Entre los citados se encuentran dos exintegrantes del Personal Civil de Inteligencia, ambos vinculados con el grupo de tareas liderado por Pascual Oscar Guerrieri y con múltiples condenas en distintos tramos de esa causa, además de un exjefe de la Sección Segunda del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército.

Noticias relacionadas
El PRO de Mauricio Macri volvió a desmarcarse del gobierno libertario.

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil

Patricia Bullrich se viene diferenciando del presidente Javier Milei, pero rechaza romper con el gobierno.

Bullrich definirá si es candidata a principios de 2027

El presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo

Rafael Gutiérrez, actual presidente de la Corte Suprema de Santa Fe.

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Las más leídas

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Lo último

Estudiantes secundarios de Rosario y todo el país podrán vivir un año de intercambio en Estados Unidos

Estudiantes secundarios de Rosario y todo el país podrán vivir un año de intercambio en Estados Unidos

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace

Un procedimiento conjunto entre la PDI y el Registro de Desarmaderos permitió desarticular el predio irregular. Detectaron autos robados

Clausuraron un gigantesco desarmadero en Pujato con más de 200 vehículos de desguace
Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados
Politica

Ley Malvinas: el gobierno aceptó cambios y logró dictamen en Diputados

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares
Economía

Caputo logró aval del FMI y saborea un desembolso de 900 millones de dólares

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Las más leídas
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Ovación
Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track
Ovación

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Totoras vibró con una definición mundial de motociclismo, con un campeón británico del Flat Track

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

La reserva de Newells empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

La reserva de Newell's empató en la visita a Atlético Rafaela pero sigue lejos de la clasificación

Policiales
Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

La Ciudad
Estudiantes secundarios de Rosario y todo el país podrán vivir un año de intercambio en Estados Unidos
La Ciudad

Estudiantes secundarios de Rosario y todo el país podrán vivir un año de intercambio en Estados Unidos

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Miércoles a pleno sol: anticipan una máxima de 25 grados y amplitud térmica

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Cuándo terminan las clases y qué pasará en las escuelas ante la llegada de El Niño

Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps
La Ciudad

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero
Economía

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras
Economía

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada
Política

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: "Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada"

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?
Salud

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante
La Ciudad

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche
Policiales

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Martín Rosúa: Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad
Política

Martín Rosúa: "Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad"

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo
La Ciudad

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano
Policiales

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Uber: Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez
Policiales

Perpetua para una empleada doméstica y su pareja por matar con saña a su patrón en Pérez