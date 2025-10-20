La Capital | La Ciudad | Padrón

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones del 26 de octubre

Se eligen diputados y senadores nacionales en unos comicios que se desarrollarán por primera vez con boleta única en papel

20 de octubre 2025 · 09:03hs
Ya está disponible el padrón definitivo para las elecciones nacionales de este domingo

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ya está disponible el padrón definitivo para las elecciones nacionales de este domingo

Este domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones generales para diputados y senadores nacionales y la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya puso a disposición de los rosarinos el padrón definitivo para saber dónde votar.

A mediados de septiembre, la CNE publicó los padrones para las elecciones generales de diputados y senadores nacionales. Al consultarlo, se puede conocer en qué institución educativa toca emitir el voto, además de la mesa y el número de orden asignado a cada elector.

El padrón definitivo incluye a personas de 16 años o más con domicilio en Rosario. La votación no es obligatoria en el caso de habitantes menores de edad.

Por primera vez, se usará la boleta única en papel para elegir cargos nacionales. Es un sistema de votación conocido por los santafesinos, que se usa en la provincia desde las elecciones del 2011.

Cómo consultar dónde voto

El sistema online para saber en qué escuela toca votar es sencillo. Sólo hace falta ingresar el número de DNI, elegir el distrito y verificar que quien consulta sea una persona a través del ingreso de cuatro números proporcionados por la plataforma.

A partir de la carga de estos datos en el formulario, la plataforma ofrece la dirección del establecimiento, el número de mesa y la ubicación en la lista de electores.

El trámite para conocer dónde se vota es fácil, rápido y digital. Solo hay que ingresar a la página web oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Autonomía municipal en el Concejo. El oficialismo buscará acelerar los tiempos merced a la mayoría con la que cuenta en su interbloque hasta fines de diciembre.

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Los docentes de la UNR reclaman una urgente recomposición salarial.

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

La Agencia Nacional de Discapacidad recibió más de $121 mil millones para aumentos, pero aún no los aplicó y crece el malestar en el sector

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Lucas Cicarelli, de 30 años, estaba con su pareja cuando fueron asaltados y tras forcejear cayó por la barranca a la altura de calle Moreno

