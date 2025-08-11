Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Se investiga si se trató de un ataque por error o al voleo relacionado a un punto de venta de drogas ubicado en la misma cuadra donde fue el hecho

Los vecinos del barrio Empalme Graneros manifestaron su conmoción por el asesinato de María Florencia González , la mujer de 37 años baleada el sábado pasado. Desde la vecinal lamentaron el hecho que se investiga como un ataque por error.

El crimen de María Florencia González, hecho en el que también resultó herido su hijo de 15 años, conmovió a toda la comunidad. En el barrio todos coinciden en que la víctima era una mujer trabajadora ajena a los conflictos que pueden estar relacionados al ataque.

En ese marco, desde la vecinal del barrio realizaron una publicación en redes sociales. Más de 200 vecinos adhirieron con comentarios exigiendo justicia. "El dolor nos atraviesa de manera desgarradora. Acompañamos a toda su familia en tan inmenso dolor. Abrazamos a sus hijos, a sus padres, amigos y vecinos. No hay consuelo. Le arrebataron una vida maravillosa. Hoy es un día de enojo y profunda tristeza” , expresaron desde la institución barrial.

María Florencia González tenía 37 años y era peluquera . Su local estaba ubicado a pocos metros de donde el sábado fue atacada a tiros, en Cavour y Ottone, barrio Empalme Graneros.

La mujer tenía dos hijos menores. Uno de ellos es Martín, de 15 años, quien acompañaba a su madre cuando ocurrió el ataque. Está internado en el hospital de niños Víctor J. Vilela por una fractura en una pierna ocasionada por uno de los disparos.

Desde Empalme Graneros, los vecinos de la mujer la recordaron en la publicación de la vecinal. En ese marco la describieron como una persona trabajadora y lamentaron su asesinato.

El crimen

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, pasadas las 22.30 del sábado González salió de su casa de Cavour al 2200 junto con su hijo de 16 años y otro adolescente amigo del chico, de la misma edad. Los tres salieron a pie con la intención de caminar hasta la avenida Juan José Paso y encontrar un lugar donde comprar una gaseosa.

Cuando llegaron a la esquina con Ottone aparecieron dos o tres hombres y, sin mediar palabras, uno de ellos les disparó. Según los primeros testimonios recogidos en la escena del hecho es probable que los agresores se hayan estado movilizando en bicicletas, en las que se dieron a la fuga

La principal hipótesis que analizan los investigadores es que fue un ataque por error o al voleo. En es marco analizan una balacera ocurrida la noche anterior contra un presunto punto de venta de drogas de la misma cuadra en la que ocurrió el ataque.

Una balacera el viernes

El viernes pasado, cerca de las 20, ocurrió un ataque a tiros contra una casa de Cavour al 2500. Allí reside una mujer de 42 años que fue la denunciante y a quien algunos investigadores apuntan como la persona que atraviesa un conflicto vinculado al narcomenudeo.

Los agentes que trabajaron en el lugar del hecho constataron 4 impactos de bala en el frente de la vivienda. A su vez recogieron al menos 6 vainas calibre 40.

Dicha casa, luego del crimen de María Florencia González, fue apuntada por vecinos como un punto de venta de drogas. En ese marco se investiga si el crimen fue consecuencia de un ataque por error o bien si se trató de una balacera al voleo para "quemar" el punto de venta.