Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Adolescentes y finanzas: impulsan en Santa Fe un programa educativo para aprender a ahorrar y evitar estafas

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que busca incorporar la educación financiera en todos los niveles de la escuela secundaria de la provincia. La iniciativa, que ahora fue girada al Senado para su tratamiento, apunta a brindar a los adolescentes herramientas que les permitan manejar su economía personal , aprender a ahorrar, evitar estafas y tomar decisiones informadas sobre su futuro financiero.

El texto, impulsado por la diputada Ximena García , reconoce la necesidad de actualizar los contenidos escolares frente al avance de la tecnología y el acceso de los jóvenes a nuevas formas de consumo digital. “Mediante un teléfono celular o una tablet, un adolescente puede operar con billeteras virtuales, acceder a créditos o realizar compras online. Es fundamental que sepa cómo hacerlo de manera segura”, explicó la legisladora.

El proyecto plantea la creación de un programa de formación docente a cargo del Ministerio de Educación provincial, que será responsable de diseñar y capacitar a los profesores que impartan los contenidos vinculados a la temática.

“La educación financiera es una habilidad muy importante para la vida, fundamental para poder tomar decisiones informadas y acceder a mejores oportunidades”, sostuvo García, quien destacó que la iniciativa busca “fomentar comportamientos financieros saludables basados en la planificación y el ahorro”.

La propuesta también establece que el Estado provincial garantizará el acceso igualitario a este tipo de conocimientos en todas las instituciones secundarias, públicas y privadas, como parte de una educación integral que contemple tanto las dimensiones sociales como económicas del aprendizaje.

Qué entienden los organismos internacionales por educación financiera

El proyecto cita un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que define la educación financiera como “el proceso por el cual las personas mejoran su conocimiento sobre productos, conceptos y riesgos financieros, desarrollando habilidades para adquirir una mayor comprensión de las oportunidades económicas y tomar decisiones informadas”.

En la misma línea, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la considera “una herramienta para mejorar los conocimientos sobre finanzas personales y los servicios financieros disponibles, identificando sus riesgos y beneficios”.

Además, el programa de Educación Social y Financiera (ESFI) de Unicef promueve desde hace años la inclusión de estos contenidos desde la infancia, con el objetivo de “inspirar a los niños y jóvenes a ser ciudadanos social y económicamente responsables”.

Una apuesta al futuro

Con la incorporación de la educación financiera en las escuelas, la provincia busca preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos de una economía cada vez más digitalizada y compleja.

“Enseñar a manejar el dinero, comprender los riesgos y planificar el ahorro es tan importante como aprender matemáticas o lengua. Es educar para la vida”, concluyó García.