La Capital | Información General | muerto

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue hallado este domingo en una zona boscosa de la ciudad de Karlsruhe-Rintheim.

19 de octubre 2025 · 14:55hs
Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

El científico argentino del Conicet que estaba desaparecido desde el miércoles en la ciudad alemana de Karlsruhe fue encontrado muerto este domingo, según informó la Policía alemana.

El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico de 44 años y de Córdoba, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim.

La Policía sostiene que se trató de un accidente, en el que el hombre probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó en un arroyo.

El investigador estaba en el país europeo desde el 26 de agosto, donde participaba de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Su estadía en ese país estaba prevista hasta fin de año, pero todo cambió cuando el martes no se presentó a trabajar y su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas.

Quién era Alejandro Fracaroli

El doctor en Química e investigador cordobés Alejandro Fracaroli había desaparecido el pasado lunes en Karlsruhe, Alemania, donde se encontraba desde hace un mes y este domingo fue encontrado sin vida.

El científico realizaba un viaje de trabajo e investigación en el continente europeo que se extendería hasta principios de diciembre. Sin embargo, su familia se comunicó por última vez con él este lunes y no tuvo más noticias de su paradero.

El investigador ejercía la docencia y era miembro del Conicet. Trabajaba en el departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la UNC y en el INFIQC (Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba).

Fracaroli publicó un estudio sobre moléculas que regulan la síntesis de proteínas y actúan como promotoras inducidas por estrés en plantas. Estos conocimientos se están utilizando en la transformación de plantas de arroz.

Actualmente desarrollaba un proyecto que combina a la UNC con el KIT (Instituto Tecnológico de Karlsruhe). Esta última institución es reconocida mundialmente como un centro de altísimo nivel.

El especialista estaba incursionando en materia de nanotecnología, específicamente sobre las aplicaciones en ambiente y sustentabilidad.

Según había indicado la pareja, Gabriela Furtan, el científico se formó y se especializó en el exterior. “Estaba muy interesado en las relaciones internacionales y veía mucho potencial en trabajar con personas de diferentes países”, afirmó.

Alejandro se profundizó en materia de química reticular. También tenía un puesto docente en la FCQ y publicó varios artículos científicos. Era papá de dos niños y vivía con su familia en barrio General Paz, de Córdoba.

Además, trabajó en el equipo de investigación de Omar Yaghi, el reciente ganador del Premio Nobel de Química 2025, Omar Yaghi.

Noticias relacionadas
una molecula que promete cambiar la forma de tratar la obesidad

Una molécula que promete cambiar la forma de tratar la obesidad

La cirugía bariátrica y metabólica es una herramienta que se volvió clave para el tramiento de la obesidad 

Obesidad: de la culpa a los tratamientos reales

Biólogos del Conicet trabajan en Tierra del Fuego por el varamiento de 26 orcas.

Investigan el misterioso hallazgo de 26 orcas muertas en Tierra del Fuego

El científico del Conicet se mudó a Europa hasta fin de año.

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania

Ver comentarios

Las más leídas

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Lo último

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

El récord del puerto de Rosario consolida a Santa Fe como eje logístico del país, con un fuerte crecimiento en exportaciones y movimiento de cargas

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

Ovación
Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

En Newells, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

En Newell's, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

Policiales
Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

La Ciudad
Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo

Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

Por Javier Felcaro
Política

Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania
Información General

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos
Policiales

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones
La Ciudad

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial
Ovación

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana
Zoom

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana