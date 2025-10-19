La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

El calor irá en aumento en Rosario y podría superar los 30 grados a mitad de semana. El jueves llegarían las lluvias y el viernes descenderá la temperatura.

19 de octubre 2025 · 19:58hs
El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario

El inicio de semana en Rosario estará marcado por jornadas cálidas, con temperaturas que superarán los 30 grados a mitad de semana y un leve descenso hacia el viernes, cuando podrían llegar algunas lluvias. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico extendido para la región.

Lunes y martes: calor en aumento

El buen tiempo continuará el lunes con una máxima estimada en 27 grados y mínima de 13. El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada y no se esperan lluvias. El martes el termómetro subirá aún más: la máxima alcanzará los 30 grados y la mínima será de 15.

Durante la tarde del martes podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, provenientes del noreste, lo que aportará una sensación térmica más elevada.

Mitad de semana con nubosidad y posibilidad de lluvias

El miércoles se mantendrá cálido, con mínima de 16 y máxima de 28 grados, aunque aumentará la nubosidad. El SMN anticipa entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche, lo que podría extenderse al jueves.

Ese día, las temperaturas volverán a trepar hasta los 32 grados, con ambiente pesado e inestable. Por la noche, el viento podría rotar al sur y traer alivio térmico.

Fin de semana: leve descenso y ambiente húmedo

Para el viernes, el pronóstico indica un descenso de la temperatura: mínima de 20 y máxima de 26 grados, con probabilidad de precipitaciones aisladas y viento moderado del sector sur.

De esta manera, Rosario transitará una semana típica de primavera, con calor creciente, algo de viento norte y chances de lluvias hacia el final del período.

Rosario pone pausa al mini verano y se espera que el tiempo de este viernes esté marcado por las lluvias.

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

El miércoles llega con excelentes condiciones de tiempo, ideales para un paseo por algún parque con buena compañía. 

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

El tiempo esta semana será ideal para salir al aire libre y hasta para tomar sol 

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

