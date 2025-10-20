Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Nahuel Rivero apostó por la elaboración de chipás. Hoy su marca se vende en supermercados, almacenes, panaderías y acaba de estrenar un punto de venta exclusivo en el centro.

Chipa Cheese nació casi por casualidad, en el galpón de los abuelos de Nahuel Rivero, cuando decidió poner en marcha unas máquinas que había acumulado durante años de trabajo en la industria. Lo que empezó como una prueba de producción se transformó en un emprendimiento que hoy fabrica más de 2.000 kilos de chipás por mes y abastece a locales de Rosario, Funes, San Lorenzo y otras ciudades de la región. Con una receta artesanal y productos libres de gluten, la marca se expande y acaba de inaugurar un punto de venta propio en el Mercado del Centro, ubicado en la Plaza Montenegro sobre calle San Luis.

Rivero arrancó con este proyecto en 2019, al mismo tiempo que trabajaba en una empresa donde se desempeñaba como gerente general de todo el mercado interno. “Repartía máquinas vinculadas al rubro de la alimentación, tenía una zona asignada y vendía a panaderos que muchas veces me entregaban, a cambio, máquinas usadas que fui guardando en el galpón de mis abuelos. Así me fui stockeando y, aunque en un primer momento quería venderlas, de a poco fui armando una pequeña fábrica con la idea de producir por mi cuenta. Un cliente de Buenos Aires me comentó que los chipás eran una tendencia fuerte en esa ciudad, pero que pocos lo fabricaban de manera profesional, y me pareció que en Rosario podía funcionar un proyecto de este tipo ”, contó el emprendedor en diálogo con Negocios.

Con esa idea en mente, Rivero comenzó a trabajar en su negocio alimenticio los fines de semana junto a un amigo que también buscaba emprender. Empezaron haciendo pruebas, desarrollando distintas recetas y tramitando las habilitaciones necesarias . “Nos contactamos con panaderos para definir qué tipo de queso usar y elaboramos cuatro versiones, que después probamos con unas cincuenta personas para elegir la receta final”, recordó sobre los inicios de Chipa Cheese , nombre que registraron casi desde un principio.

Con una inversión inicial de unos u$s 20.000 , Rivero montó la planta de producción en Paraguay al 5900, en la zona sur de Rosario. La primera producción fue de 400 kilos y su debut se dio en la Feria Internacional de la Alimentación de Rosario (FIAR) , donde ofrecieron degustaciones y el producto tuvo una gran recepción. Esa experiencia fue el puntapié inicial para impulsar la iniciativa y comenzar a participar en ferias como Caminos y Sabores y en programas de apoyo a emprendedores, como Mi Tierra.

chipas El chipa es un alimento a base de fécula de mandioca y queso típico de la gastronomía paraguaya y también en el nordeste argentino. Foto: gentileza Chipa Cheese.

“Tuvimos la posibilidad de acelerar los procesos de certificación e inspección gracias a nuestra participación en ferias y hoy nuestros productos cuentan con certificación de ASSAL y del sello Libre de Gluten. Participar de estos eventos fue clave para darnos a conocer y mejorar la visibilidad de la marca. A partir de esas experiencias se abrieron puertas para trabajar con nuevos clientes y plataformas de venta online”, señaló Rivero, quien a poco de empezar quedó solo con el proyecto, ya que su socio decidió abrirse por motivos laborales. Esta situación, más un pico de estrés, llevaron a Nahuel a renunciar a su puesto de gerente y dedicarse 100% a Chipa Cheese.

De a poco, entabló contactos estratégicos para comercializar sus productos en supermercados como La Reina, Único, Amecro (el supermercado de empleados de comercio) y La Esperanza, en cadenas como Market Ya, y en panaderías y dietéticas para celíacos. También vende a heladerías como Yampi, con un servicio de entrega puerta a puerta.

En cuanto al formato de packaging, la empresa ofrece bolsas de cinco kilos para comercios, que se venden a $42.000, o packs de veinte bolsas de medio kilo (equivalentes a diez kilos) a un valor 30% menor al del punto de venta. Para el público general, la bolsa de medio kilo se comercializa en supermercados a $6.500. Además, en su puesto en el Mercado del Centro, estrenado un mes atrás, vende chipás calientes: cinco unidades por $4.500, ocho por $6.000 y diecisiete por $12.000.

Calidad ante todo

Rivero destacó la elaboración 100% artesanal de sus chipás, ya que, según explicó, existen premezclas con saborizantes y sin gluten que buscan emular el sabor del queso, pero bajan la calidad del producto. La receta de Chipa Cheese contiene queso reggiano, danbo, manteca, huevo y fécula de mandioca. También explicó que la fécula de mandioca es más cara, ya que una bolsa de 25 kilos ronda los $30.000, mientras que una bolsa de harina para panificados tradicionales cuesta $17.000, casi la mitad.

Actualmente, en la fábrica trabajan siete personas y la capacidad operativa se encuentra al 60%, con una producción mensual de 2.000 kilos que se distribuyen a los distintos canales de comercialización. El plan del emprendedor es abrirse a nuevos mercados para poder trabajar a plena capacidad. Bajo esta visión, la ciudad de Buenos Aires es una plaza estratégica por su gran capacidad de consumo. Por ahora ese plan parece lejano, pero adelantó que está por cerrar un acuerdo con una cadena de supermercados de la ciudad que trabaja muy bien la venta offline y online a través de su plataforma digital, lo que le daría un salto importante en la producción.

Vínculos que potencian

Al cierre de esta entrevista, Rivero valoró el vínculo que logró generar con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Rosario, quienes le brindaron asesoramiento para la formalización del emprendimiento y la construcción de una marca con proyección. Un dato de color es que fue convocado por ellos para formar parte de los actos del 9 de Julio donde repartió canastas con calentitos chipás.