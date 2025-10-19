La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Newell's, que está sin técnico por la salida de Fabbiani, termina esta fecha a cuatro puntos del descenso por la tabla acumulada. ¿Quién asume?

Cocoliso González se lamenta en la derrota ante Argentinos. Newell's quedó complicado con el descenso.

Newell's parece no tener paz, ni cuando no juega. Porque el viernes perdió feo en La Paternal ante Argentinos (3-1), el sábado se quedó sin su entrenador Cristian Fabbiani y este domingo todo se le hizo más cuesta arriba. Es que ganó San Martín de San Juan y el rojinegro quedó a cuatro puntos del descenso en la tabla acumulada con nueve por jugar.

Una amenaza que parecía lejana hoy está golpeando la puerta y debe ser despejada cuanto antes. Y la única manera de hacerlo es con puntos, si es con triunfos mejor, pero el rojinegro necesita dejar de perder de manera urgente. Porque el escenario hoy lo acecha y tiene poco margen de error. Encima todavía no se conoce el nombre del nuevo entrenador, que seguramente será interino.

Este domingo Newell’s se complicó un poco más con la tabla acumulada en cuanto al riesgo de perder la categoría.

Es que San Martín de San Juan derrotó a Independiente 1 a 0 y le metió más presión a los rojinegros para escapar del descenso.

Leer más: En Newell's, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

Newell's y un riesgo inesperado

Porque ahora la Lepra está solo cuatro puntos por encima de los sanjuaninos, que son el último equipo que por ahora desciende en la tabla acumulada.

Newell’s con la derrota ante Argentinos en La Paternal por 3 a 1 del pasado viernes, que derivó en la salida de Cristian Fabbiani, se quedó con 30 puntos en la tabla anual.

Y San Martín de San Juan con el triunfo ante el Rojo llegó a las 26 unidades, es decir, cuatro menos que los leprosos con nueve puntos por disputar.

Debajo de Newell’s en la acumulada están Gimnasia con 29 y Talleres y Godoy Cruz con 27. Mientras que Aldosivi tiene 24 puntos, pero hoy descendería por la tabla de promedios.

En este escenario muy complejo está Newell’s en la tabla anual, con tres partidos por jugar en el Clausura, ante Unión en el Coloso, Huracán en Parque Patricios y cierra con Racing en el Parque.

Claro que depende de sí mismo y si suma puntos debería sacar adelante esta situación.

La sucesión del Ogro

Hubo un gran hermetismo todo el fin de semana en cuanto al nombre del nuevo DT que tomará las riendas leprosas en las tres fechas restantes del Clausura.

Claro que uno de los apellidos en danza es el del entrenador de la reserva Lucas Bernardi, ídolo del club como jugador y que ya tuvo una experiencia como conductor de la primera división.

Igual todo dependerá de la voluntad de Lucas de asumir este desafío, ya que su idea original cuando volvió al club fue trabajar formando jugadores en la reserva.

Tampoco sobran las opciones de la casa y allí vuelve a cobrar fuerza un plan ya utilizado a fines del año pasado, cuando el coordinador de inferiores Ariel Paolorossi junto a Gabriel del Valle Medina, tomaron la posta en otro breve interinato.

Además podría ser un colaborador valioso Adrián Coria, siempre predispuesto a dar una mano.

Y nunca hay que descartar algún tapado que pueda asumir de forma urgente.

Igual la decisión aún no fue oficializada por el club y no hay que descartar ninguna alternativa. Por lo pronto el plantel por ahora está citado para entrenar el lunes por la tarde en el predio de Bella Vista. ¿Será anunciado el nuevo entrenador?