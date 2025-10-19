Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La pena para el condenado, de 66 años, fue resuelta en un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la capital provincial

Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su nieta en la ciudad de Santa Fe. La sentencia contra el acusado de 66 años fue resuelta por la jueza Rosana Carrara en un juicio oral en los tribunales de la capital provincial.

Según indicaron fuentes de la Fiscalía Regional 1 , los hechos de abuso sexual fueron cometidos cuando la víctima, quien actualmente es mayor de edad, era menor .

El fiscal Matías Broggi estuvo a cargo de la investigación surgida a partir de una denuncia de la madre de la víctima. Y también representó al MPA en el debate oral.

Luego de conocer el veredicto, valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que hicimos desde la Fiscalía y dispuso una pena muy cercana a la de 16 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”, consideró el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Broggi, quien estuvo a cargo de la investigación así como de formular las acusaciones durante el debate oral.

Broggi indicó que “el condenado vulneró la integridad sexual de su nieta en reiteradas oportunidades durante la infancia y la adolescencia de ella” y detalló que los hechos atribuidos ocurrieron en los barrios Alto Verde y San Pantaleón de la ciudad de Santa Fe.

Abusos sexuales

“Para concretar los abusos, el abuelo de la víctima aprovechaba las ocasiones en las que su nieta iba de visita a la casa donde él residía o momentos en los que se quedaban a solas en otros lugares”, especificó el fiscal, para agregar: “Por su vínculo familiar, con frecuencia él era el responsable de cuidar a la niña”.

El funcionario del MPA señaló que “en la época en la que su nieta iba a la escuela secundaria, el condenado le entregaba dinero a cambio de que ella realizara prácticas sexuales con él”, y añadió: “Por las características de los hechos delictivos y el contexto intrafamiliar en el que se enmarcaron, lo sucedido tuvo entidad suficiente para alterar el libre desarrollo de la sexualidad de la víctima”.

El hombre de 66 años fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la guarda y promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, el vínculo y la guarda. En cuanto a la identidad del hombre condenado, las fuentes judiciales consultadas indicaron que esos datos no se brindan para proteger a la nieta, con quien comparte el apellido.