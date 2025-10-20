Asalto a mujer policía: le robaron el arma, un chaleco balístico y ropa oficial

La víctima denunció que fue abordada por un delincuente armado con un cuchillo cuando estaba en la puerta de su casa, en la zona oeste de Rosario.

El asalto a la mujer policía sucedió en la zona oeste de Rosario

Una mujer policía denunció que fue víctima de un asalto en la puerta de su casa y que un delincuente ingresó a la vivienda y le sustrajo, entre otras pertenencias, el arma reglamentaria suministrada por la Provincia y un chaleco balístico.

El asalto sucedió el domingo a la madrugada en la zona de La Paz al 6800, en el oeste de Rosario. Según fuentes oficiales, la víctima declaró que todo ocurrió cuando se encontraba abriendo el portón de su casa a una persona que llegaba a visitarla y fue sorprendida por un delincuente que usaba casco y que la amenazó con un puñal en el cuello.

De acuerdo con ese relato, bajo amenaza de muerte, el ladrón forzó a la mujer a ingresar a su casa. El testimonio indicaba también que el maleante contaba con el apoyo de un cómplice.

Una vez adentro, el asaltante revolvió y revisó el dormitorio y de allí le sustrajo la pistola 9 milímetros reglamentaria otorgada por la Provincia, un chaleco balístico, la credencial que la identifica como agente, vestimentas policiales, unos 80 mil pesos y un teléfono celular.

Las fuentes indicaron que el incidente no causó heridos y que el delito fue comunicado a la Fiscalía de Flagrancia en turno, desde donde se ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones.