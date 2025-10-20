La Capital | Policiales | mujer policía

Asalto a mujer policía: le robaron el arma, un chaleco balístico y ropa oficial

La víctima denunció que fue abordada por un delincuente armado con un cuchillo cuando estaba en la puerta de su casa, en la zona oeste de Rosario.

20 de octubre 2025 · 08:35hs
El asalto a la mujer policía sucedió en la zona oeste de Rosario

Foto: La Capital / Archivo.

El asalto a la mujer policía sucedió en la zona oeste de Rosario

Una mujer policía denunció que fue víctima de un asalto en la puerta de su casa y que un delincuente ingresó a la vivienda y le sustrajo, entre otras pertenencias, el arma reglamentaria suministrada por la Provincia y un chaleco balístico.

El asalto sucedió el domingo a la madrugada en la zona de La Paz al 6800, en el oeste de Rosario. Según fuentes oficiales, la víctima declaró que todo ocurrió cuando se encontraba abriendo el portón de su casa a una persona que llegaba a visitarla y fue sorprendida por un delincuente que usaba casco y que la amenazó con un puñal en el cuello.

De acuerdo con ese relato, bajo amenaza de muerte, el ladrón forzó a la mujer a ingresar a su casa. El testimonio indicaba también que el maleante contaba con el apoyo de un cómplice.

>> Leer más: Horror en Rosario: detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Una vez adentro, el asaltante revolvió y revisó el dormitorio y de allí le sustrajo la pistola 9 milímetros reglamentaria otorgada por la Provincia, un chaleco balístico, la credencial que la identifica como agente, vestimentas policiales, unos 80 mil pesos y un teléfono celular.

Las fuentes indicaron que el incidente no causó heridos y que el delito fue comunicado a la Fiscalía de Flagrancia en turno, desde donde se ordenó la intervención de la Policía de Investigaciones.

Noticias relacionadas
El fiscal Matías Broggi realizó la investigación y llevó adelante la acusación en el juicio en Santa Fe

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La víctima había sido atada desde el cuello con una cadena de perro. El elemento fue secuestrado por la policía.

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Asalto en la costa central, a metos del río Paraná

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

El parte policial indica que los gallos fueron encontrados en regular estado de salud.

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Robo y homicidio en la costa central: Quiero justicia para mi hijo, pidió la madre de la víctima

Robo y homicidio en la costa central: "Quiero justicia para mi hijo", pidió la madre de la víctima

Fórmula 1: qué dijo Gasly tras la maniobra de Colapinto

Fórmula 1: qué dijo Gasly tras la maniobra de Colapinto

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Robo y homicidio en la costa central: "Quiero justicia para mi hijo", pidió la madre de la víctima

Lucas Cicarelli, de 30 años, estaba con su pareja cuando fueron asaltados y tras forcejear cayó por la barranca a la altura de calle Moreno

Robo y homicidio en la costa central: Quiero justicia para mi hijo, pidió la madre de la víctima
Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico
POLICIALES

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario
La Ciudad

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Por Leandro Garbossa
Ovación

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Luciano Cingolani y el ascenso con Gimnasia de Mendoza: Es uno de los momentos más importantes de mi vida

Luciano Cingolani y el ascenso con Gimnasia de Mendoza: "Es uno de los momentos más importantes de mi vida"

Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

Policiales
Robo y homicidio en la costa central: Quiero justicia para mi hijo, pidió la madre de la víctima
Policiales

Robo y homicidio en la costa central: "Quiero justicia para mi hijo", pidió la madre de la víctima

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La Ciudad
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Los resultados del 26-O y los consensos

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Los resultados del 26-O y los consensos

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba
La Región

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Murchison: Se abusa de la utilización del monotributismo

Por Patricia Martino

Economía

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Andrea Avila: Se necesita volver a generar empleo genuino
Economía

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero