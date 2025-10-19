"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Lo dijo en una entrevista con la periodista Caro Fernández. Apuntó contra el diputado y frustrado candidato libertario José Luis Espert, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. “No me dejes solo”, fue su ruego final.

La Policía Federal Argentina detuvo a Fred Machado para proceder a su extradición a Estados Unidos.

En sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a Estados Unidos, el empresario Fred Machado -que enfrenta graves cargos por narcotráfico y lavado de dinero- rompió el silencio en una entrevista exclusiva de ocho horas con la periodista Caro Fernández , donde lanzó explosivas declaraciones que salpican a lo más alto del poder político y empresarial. "Si hablo, se cae el país" , fue la contundente amenaza que envió al gobierno de Javier Milei.

La entrevista completa con la conductora de Splendid AM 990 pintan un cuadro de traiciones, negocios y presuntos vínculos oscuros.

Durante el encuentro, Machado reveló un supuesto mensaje enviado al corazón del poder libertario: "A Santiago Caputo (asesore del presidente Javier Milei) le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’" .

También apuntó con visible "bronca y decepción acumulada" contra el diputado José Luis Espert , de quien fue financista en la campaña de 2019. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?” , se preguntó, y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.

Las sospechas sobre Bullrich y Weretilneck

El empresario también detalló presuntos vínculos que involucran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Sobre Bullrich, la crónica periodística describe una supuesta triangulación de dinero para su campaña presidencial de 2023. Machado habría transferido más de 3 millones de dólares a una empresa de la familia Bada Vázquez (dueños de Lácteos Vidal), desde donde se habrían derivado al menos 215.000 dólares a la campaña de la entonces candidata.

En cuanto a Weretilneck, Machado lo acusó de mentir sobre las circunstancias de su encuentro y lo vinculó a un entramado de negocios en Río Negro, incluyendo permisos de explotación de arenas silíceas otorgados a su supuesto testaferro, Claudio Cicarelli, a través de una secretaría a cargo de la pareja del gobernador.

"No es droga, es plata": sus últimas horas

Durante las ocho horas que duró la entrevista en su casa de Viedma, Machado intentó despegarse de la acusación más grave que pesa sobre él en Estados Unidos. "Es una cuestión de plata, no de droga", le aseguró a la periodista.

La crónica relata el momento exacto en que, a través de un llamado de su abogado, se entera de que la Corte argentina habilitó su extradición a Estados Unidos. La noticia arrasó con su aparente calma. Rodeado por sus perros y en medio de un clima de tensión, tuvo un ruego final a la periodista: "No me dejes solo". Poco después, un operativo policial lo trasladó para dar inicio al proceso de extradición.

Quién es Fred Machado

Federico Andrés “Fred” Machado tiene 57 años, nació en Viedma, pero construyó su fortuna en Miami con empresas aeronáuticas como South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing. La Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y estafas por más de US$ 250 millones, . En el expediente figura el nombre de José Luis Espert.

El rionegrino aparece vinculado a algunos de los mayores escándalos de los últimos años: el "narcoavión” de los hermanos Juliá, los vuelos de Lázaro Báez y el hallazgo de toneladas de cocaína en México y Guatemala. Desde 2021 cumple arresto domiciliario en una mansión de la capital provincial a la espera de que se resuelva el pedido de extradición.

Los vínculos familiares y el prontuario de Machado

El apellido Machado también acumula causas en Argentina y en la región. El hermano de Fred, Gastón, abandonó una empresa de aberturas en Trelew tras denuncias por estafas y luego se instaló en Guatemala, donde impulsó proyectos inmobiliarios fallidos.

En paralelo, las investigaciones en Estados Unidos señalan a Fred como parte de una red de tráfico de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador y México hacia el mercado norteamericano.

En 2020, Machado fue detenido en Texas y cuando fue liberado, decidió mudarse a México. Al año siguiente regresó a Argentina y fue detenido en Neuquén por una alerta de Interpol, en la que se lo acusaba de casos de lavado de dinero y narcotráfico.

El financiamiento a José Luis Espert

El caso tomó relevancia política porque, según documentos judiciales de Texas, Machado transfirió u$s 200.000 a José Luis Espert en febrero de 2020, dinero que habría sido destinado a su campaña presidencial.

No fue el único aporte. En 2019, Machado le prestó un avión privado y una camioneta Grand Cherokee para actos de campaña. Incluso en Puerto Madryn, Espert agradeció públicamente el vuelo: “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo en el que hemos venido”.

La denuncia presentada por Juan Grabois sostiene que esos fondos provienen del narcotráfico. Así coloca a Espert en el centro de una controversia con consecuencias políticas directas.

Frente a las acusaciones, José Luis Espert negó irregularidades, reconoció haber recibido esa suma de dinero, pero no como pago de una campaña, y calificó la situación como parte de una “campaña sucia” en su contra. Sin embargo, y pese al respaldo del presidente Javier Milei, Espert decidió renunciar a la candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza.