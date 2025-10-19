La Capital | El Mundo | Bolivia

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó el balotaje presidencial de Bolivia con el 54,5%. El resultado fue calificado como "irreversible". Fin de una era en la región

19 de octubre 2025 · 21:26hs
Rodrigo Paz Pereira será presidente en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira será presidente en Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó este domingo el triunfo del candidato Rodrigo Paz Pereira, quien se impuso en el balotaje con el 54,5 por ciento de los votos, poniendo fin a veinte años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Con más del 90 por ciento del escrutinio completado, el resultado fue calificado como “irreversible”.

Paz Pereira, líder de la alianza Nueva Esperanza Nacional, asumirá como presidente el 8 de noviembre, tras haber derrotado a su rival Jorge “Tuto” Quiroga, de Alianza Libre, que obtuvo el 45,5 por ciento de los sufragios.

Un cambio de ciclo político

“Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia, pero para todos. Se viene una nueva historia. Basta de corrupción”, expresó el vicepresidente electo, Edman Lara, al conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones.

Durante la jornada, Paz Pereira votó en la ciudad de Tarija y afirmó que “hoy se cierra un ciclo y comienza una nueva etapa para Bolivia”. La victoria del dirigente marca el fin de dos décadas de hegemonía del MAS, partido fundado por Evo Morales, que en esta elección obtuvo apenas el 3 por ciento de los votos.

En su discurso, el mandatario electo llamó a la unidad nacional y envió un mensaje a su adversario político: “Es momento de reconciliación de los bolivianos”.

El camino al triunfo

En la primera vuelta del 17 de agosto, Paz Pereira había obtenido el 32,6 por ciento de los votos, mientras que Quiroga alcanzó el 26,7 por ciento. El resultado forzó el balotaje que este domingo definió un cambio drástico en el mapa político boliviano.

El líder de Alianza Libre reconoció la derrota y, en una conferencia en La Paz, instó a “terminar con 20 años destructivos”. “Bolivia necesita mirar hacia adelante y dejar atrás los enfrentamientos ideológicos”, señaló Quiroga.

Fin de una era en Bolivia

La caída del MAS marca un punto de inflexión en la historia reciente del país. Desde 2006, el movimiento fundado por Evo Morales y posteriormente conducido por Luis Arce dominó la política boliviana con un modelo de orientación socialista y fuerte intervención estatal.

El triunfo de Paz Pereira abre un nuevo capítulo para Bolivia, con promesas de reconciliación, transparencia y reactivación económica, en un contexto regional donde varios países buscan estabilizar sus economías tras años de crisis y polarización.

