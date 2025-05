Marchan para pedir justicia por Mauro Villamil, acribillado hace dos años en Tiro Suizo

La familia de Mauro no descansa en su pedido. El hecho de que haya pocas cámaras de seguridad en la zona fue un hecho clave que no permitió avanzar la investigación. A dos años del hecho, no hay detenidos. El contacto de la familia con la fiscal Georgina Pairola es fluido, pero “poco y nada se sabe”, dijo a La Capital, Gastón Villamil, hermano de Mauro. Casi con resignación, agregó: “Es una banda, pero no se sabe cuál. Lo único que nos confirmaron es que el ataque fue contra la verdulería”.