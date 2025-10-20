Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de México El piloto argentino mostró rebeldía en Estados Unidos y afrontará la primera carrera en suelo latinoamericano del año 20 de octubre 2025 · 11:10hs

Franco Colapinto disputará el GP de México, donde nuevamente se espera gran presencia argentina.

Franco Colapinto dio un golpe de rebeldía en el Gran Premio de Estados Unidos este domingo y mostró la actitud necesaria para continuar en la Fórmula 1. A pesar del "reto" de Alpine por desobedecer al box y superar a Pierre Gasly, el argentino afrontará la primera carrera en suelo latinoamericano de la temporada.

El pilarense disputará el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana, mientras sigue juntando méritos para conservar su asiento durante la próxima temporada. Esta fecha podría ser clave para el anuncio oficial de su continuidad, pero el piloto de 22 años mantiene la mirada puesta en superar al francés, ya que su monoplaza no da batalla por los puntos.

La gira por América es una apuesta fuerte para Colapinto, con especial apoyo de sus patrocinadores y con mayor presencia de público argentino, por lo que se espera gran cantidad de hinchas albicelestes en la Ciudad de México.

La maniobra contra Gasly a una vuelta para el final en Austin fue un golpe sobre la mesa y, si bien Alpine compartió un comunicado en el que aseguran que "revisarán y tratarán internamente" la desobediencia del argentino, fue valorada por miles de fanáticos que esperan por ver más de su talento en la máxima categoría.

colapinto y gasly Colapinto ignoró la indicación del box y pasó a Gasly a poco para el final en Austin. Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images Cuándo se disputa el GP de México y dónde verlo El Gran Premio de México se disputará desde el viernes 24 al domingo 26 de octubre. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el sábado será el turno de la tercera y luego la clasificación. Finalmente, el domingo se disputará la carrera principal. >> Leer más: Fórmula 1: qué dijo Gasly tras la maniobra de Colapinto Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium. Horarios del GP de México Viernes 24 de octubre Prácticas Libres 1: 15.30 Clasificación Sprint: 19 Sábado 25 de octubre Sprint: 14.30 Clasificación: 18 Domingo 26 de octubre Carrera: 17 * Horario en Argentina Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1 GP de México : domingo 26 de octubre, a las 17

Sprint GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre, a las 1

GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre, a las 14

GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre, a la 1

Sprint GP de Qatar : sábado 29 de noviembre, a las 11

GP de Qatar : domingo 30 de noviembre, a las 13

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, a las 10