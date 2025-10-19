La Capital | Información General | bancarios

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

El gremio detalló que, de enero a septiembre, consiguió una mejora en los ingresos del 22%.

19 de octubre 2025 · 14:46hs
Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

La Asociación Bancaria (AB), conducida por Sergio Palazzo, volvió a actualizar los salarios del sector en función de la inflación mensual medida por el Indec, que en septiembre fue del 2,1 %. De esta forma, los sueldos de los trabajadores bancarios se ajustan automáticamente cada mes, consolidando un esquema paritario que garantiza aumentos en línea con el costo de vida.

La medida, acordada con las cámaras empresariales ABAPPRA, ADEBA, ABA y el Banco Central, convierte a la Bancaria en uno de los pocos gremios del país que logra mantener los ingresos por encima de la inflación. “En estos nueve meses del año, de enero a septiembre, llevamos acumulado un aumento del 22 % sobre los salarios de diciembre pasado”, informó el sindicato, destacando que el acuerdo no fue objetado por el Ministerio de Economía, que mantiene un techo del 1 % para las paritarias generales.

Con la nueva actualización, el salario inicial de un empleado bancario que recién ingresa en la actividad quedó en $1.915.982,88, incluyendo la participación en las ganancias (ROE).

banca

A esto se suma el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebra el 6 de noviembre y que este año alcanzará los $1.708.032,46, monto que también se ajusta mensualmente.

Desde la organización sindical aclararon que el salario básico informado no contempla adicionales por título, antigüedad o presentismo, por lo que los ingresos efectivos suelen ser mayores. “Una vez más, garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, afirmaron desde la conducción nacional del gremio.

El esquema de actualización mensual, acordado por segundo año consecutivo, automatiza la negociación colectiva, evitando dilaciones burocráticas o conflictos. Los incrementos se aplican directamente sin necesidad de esperar la homologación de la Secretaría de Trabajo.

Junto al anuncio salarial, La Bancaria difundió un comunicado con fuertes críticas a la política económica y exterior del gobierno nacional, al que calificó como un “experimento libertario” sostenido sobre “una deuda impagable, en gran parte ilegal y fraudulenta”.

El gremio advirtió sobre una “creciente sumisión del gobierno a la administración norteamericana” y alertó que se estarían negociando acuerdos que comprometen “áreas estratégicas del país sin transparencia ni control democrático”.

La Bancaria llamó a las fuerzas políticas democráticas, a las organizaciones del trabajo y la producción, y a las pymes y cooperativas a “salir al cruce” de cualquier entendimiento que considere “ilegal y contrario al interés nacional”.

Noticias relacionadas
El Día de la Madre se festeja cada tercer domingo de octubre en Argentina.

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra este domingo 19 de octubre

una molecula que promete cambiar la forma de tratar la obesidad

Una molécula que promete cambiar la forma de tratar la obesidad

La cirugía bariátrica y metabólica es una herramienta que se volvió clave para el tramiento de la obesidad 

Obesidad: de la culpa a los tratamientos reales

Biólogos del Conicet trabajan en Tierra del Fuego por el varamiento de 26 orcas.

Investigan el misterioso hallazgo de 26 orcas muertas en Tierra del Fuego

Ver comentarios

Las más leídas

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Lo último

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Según un informe de Came, el ticket promedio alcanzó los $37.124. Aún con promociones y cuotas sin interés el gasto real cayó 16,7% en relación al año pasado

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

Ovación
Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

Domingo eléctrico: Central sale a la cancha a surfear entre la nostalgia y la felicidad

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

De Messi a Di María: todos los campeones del mundo rosarinos sub-20 y el sueño de tres leprosos

En Newells, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

En Newell's, el ciclo del Ogro Fabbiani sólo dejó tierra arrasada

Policiales
Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

La Ciudad
Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama

Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo

Feria del Libro Rosario: Nelson Castro, Alexandra Kohan y Chiqui González protagonizan el domingo

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre
La Región

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

Por Javier Felcaro
Política

Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo muy agradable antes de la llegada del calor otra vez

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Newells en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Holan armó la lista de concentrados con un nombre que no estaba en los planes

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania
Información General

Intensa búsqueda de un investigador del Conicet que desapareció en Alemania

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos
Policiales

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones
La Ciudad

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial
Ovación

Lanús le rindió un gran homenaje a Miguel Ángel Russo con un excampeón mundial

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana
Zoom

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización