Pullaro aseguró que dará con los autores de los atentados contra los magistrados

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, garantizó que la provincia va a dar con los responsables de los ataques a balazos que sufrieron magistrados vinculados con la investigación y la condena de los líderes de Los Monos. "Lo hicimos en reiteradas oportunidades y también lo vamos a hacer en este caso".

Pullaro le respondió, de este modo, al Colegio de Magistrados de Santa Fe, que ayer emitió un comunicado en el que responsabilizó a la provincia y al Ministerio Público de la Acusación (MPA) por no haber avanzado en la investigación de las balaceras contra las viviendas donde vivieron jueces que condenaron al clan Cantero.

"A las mafias no les tenemos que tener miedo, les tenemos que redoblar la apuesta. Bajo ningún concepto tenemos que retroceder a las políticas públicas de seguridad y a las decisiones políticas que vamos tomando", manifestó el titular de la cartera de seguridad en referencia al amedrentamiento que generan los ataque a balazos.

En ese sentido, manifestó: "Nos van a ganar si los poderes del Estado nos peleamos o si tenemos planteos corporativos o si nos dejamos amedrentar. ese sector de la Justicia no es el únicos que recibe amenazas. También las sufren fiscales, policías, funcionarios del poder ejecutivo y nosotros también".

"El Estado nos paga sueldos importantes para cumplir roles importantes, y muchos de ellos implican riesgos que tenemos que estar dispuestos a asumir", agregó.

Inmediantamente fue consultado sobre si había recibido algún tipo de amenaza, y evitó contestar de manera directa. "Yo no tengo miedo y sigo avanzando en la lucha contra el crimen organizado. A nosotros no nos van a amedrentar, no nos van a atemorizar y a aquellos que creen que son dueños de la vida de los demás, como sucedió en algún momento en Santa Fe, les decimos que vamos a seguir avanzando contra ellos. No nos pueden quebrar nuestras decisiones".





También se refirió a las investigaciones sobre los ataques contra viviendas vinculadas a los magistrados que intervinieron en la causa de Los Monos. "No tenemos identificados a los agresores, pero las investigaciones avanzan. Las conducen los fiscales, con fuerzas de seguridad federales y provinciales".

"Vamos a dar con los responsables de estos ataques. Estoy convencido de que lo vamos a hacer. Lo hicimos en reiteradas oportunidades y también lo vamos a hacer en esta", sentenció.