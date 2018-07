El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Manuel Cornejo, descartó la realización de un paro del transporte de pasajeros para reclamar por la serie de asaltos que culminó anoche con el ataque a balazos sufrido por un chofer de la línea 131 y cuestionó al ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, de quien dijo "no me puede dar seguridad".

En declaraciones a la prensa minutos antes de ingresar a una reunión con el propio Pullaro, integrantes del gremio y del Ente de la Movilidad, Cornejo lamentó que la situación vivida anoche por Carlos, un chofer de la línea 131 baleado en la mano en la zona sur, "se repita continuamente", al tiempo que recordó que "hace un par de semanas le rompieron la cabeza a un conductor, después le robaron a los pasajeros...".





Cornejo remarcó que "esto está cada vez peor porque la violencia va en aumento. No lo vemos solamente acá, pasa en todo el país".

El titular de la UTA Rosario, por otra parte, descartó de plano la realización de una medida de fuerza: "¿Para qué? -se preguntó-. No tiene sentido. Tendríamos que parar todas la noches si fuera por eso".

Consultado sobre si consideraba como un error convocar a una reunión luego de varios ataques a unidades del transporte urbano, Cornejo evaluó que "no, no se comete un error con el encuentro. Hay que hablarlo. Medidas de seguridad tenés que brindarle no sólo al chofer de colectivo, sino a toda la población".





Sobre el encuentro con Pullaro, Cornejo fue contundente: "No sé qué le podría pedir, ¿qué me puede dar? Yo le puedo pedir seguridad, pero sé que no me la puede dar".