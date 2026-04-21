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Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en ruta 9, cerca de Ramallo

La víctima iba junto a cuatro mujeres, todos militantes de la Utep de Santa Fe que viajaban a Buenos Aires para participar en una actividad gremial.

21 de abril 2026 · 12:17hs
El Ford K con militantes de la Utep volcó en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Foto: diario El Norte de San Nicolás

El Ford K con militantes de la Utep volcó en la ruta 9 a la altura de Ramallo
El vuelco se produjo en el kilómetro 221 de la ruta 9 cerca de Ramallo

Foto: diario El Norte de San Nicolás

El vuelco se produjo en el kilómetro 221 de la ruta 9 cerca de Ramallo

Un hombre murió y cuatro mujeres sufrieron heridas de consideración cuando el automóvil en el que viajaban por la ruta 9 se despistó y volcó a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo.

El vehículo involucrado en el siniestro vial fue un Ford K en el que iban militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) de la ciudad de Santa Fe.

Según fuentes policiales, Agustina F, de 28 años, oriunda de Santa Fe, manejaba el auto. Junto a la mujer iban Marta A, de 54, y María Rosa S, de 56, ambas domiciliadas en Santa Fe Capital; y Pascual Giménez de 33, y Graciela Z, de 37, los dos de Rosario.

Cómo fue el siniestro vial

Por causas que no se pudieron establecer hasta el momento, la conductora perdió el control del auto, se despistó y volcó a la altura del kilómetro 221 de la ruta 9. Como consecuencia de eso, Giménez falleció en forma instantánea.

>> Leer más: Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Las mujeres, en tanto, sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas al Hospital de San Nicolás. De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas son militantes de la Utep de la ciudad de Santa Fe y este martes se dirigían a la ciudad de Buenos Aires para participar de una actividad gremial.

vuelco san Nicolás
El vuelco se produjo en el kilómetro 221 de la ruta 9 cerca de Ramallo

El vuelco se produjo en el kilómetro 221 de la ruta 9 cerca de Ramallo

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